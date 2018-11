Agente fronterizo acusado de matar a un joven mexicano: Juicio

(NOTICIAS YA).- Nuevamente se atora el juicio del agente fronterizo acusado de disparar y matar a José Antonio Elena Rodríguez.

Este caso impactó a toda la comunidad mexicana en el 2012, cuando José Antonio murió tras recibir 10 impactos de bala en la frontera de Nogales, Arizona. El agente fronterizo, Lonnie Swartz fue acusado de haberle disparado de 14 a 30 veces alegando que fue en defensa propia ya que le estaban aventando piedras.

Este miércoles el agente fue absuelto de homicidio involuntario por el asesinato. En abril ya le habían quitado el cargo de asesinato en segundo grado.

Han muerto 6 personas a manos de la Patrulla Fronteriza

Aunque no lo declararon culpable homicidio involuntario, el jurado en Tucson, Arizona no llegó a un veredicto por un cargo de homicidio voluntario, según CNN. El juez ordenó una reunión para el 11 de diciembre para analizar el caso mientras los fiscales investigan si lo pueden volver a juzgar.

Mientras que la familia está en desacuerdo con el veredicto y aseguran que seguirán luchando.

Noticia original:

José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, murió tras recibir diez disparos en la frontera entre Estados Unidos y México en Nogales (Arizona), el 10 de octubre del 2012.

El agente de la Patrulla Fronteriza Lonnie Swartz está acusado de disparar en varias ocasiones desde el lado estadounidense de la valla fronteriza, impactando a Rodríguez, que se encontraba en el lado mexicano.

El posicionamiento de HRW se hace bajo la figura legal del “amicus curiae” (amigo de la corte), por la que un tercero ajeno a un litigio expresa su apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con el tribunal para la resolución del proceso judicial.

“Este asesinato viola sin ninguna duda los estándares internacionales del uso de la fuerza por parte de los agentes del orden”, dijo la asociada del despacho de abogados Constantine Cannon, Sarah Poppy Alexander, en el comunicado emitido hoy.

“Un niño desarmado en la calle no hubiera supuesto una amenaza inmediata para el agente Swartz, que estaba al otro lado de la valla fronteriza”, que medía un metro y medio de alto, añadió Poppy Alexander.

La familia del joven mexicano José Antonio Elena Rodríguez, muerto a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza cuando se encontraba en el lado mexicano de la frontera, calificaron de paso positivo el apoyo de diversas organizaciones para obtener un veredicto favorable en el caso que se encuentra en la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve.

“Estamos convencidos que al final obtendremos una victoria y se hará justicia para José Antonio”, dijo a Efe Taida Elena Sojo, abuela del joven muerto por balasque atravesaron el muro fronterizo de Arizona en octubre del 2012 haciaNogales, Sonora.

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió analizar un caso controversial ocurrido en la franja fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas que involucró un tiroteo a manos de un agente de la patrulla fronteriza que dejó a un adolescente de 15 años sin vida.

Se trata del caso de Sergio Adrián Hernández Guereca que murió el siete de junio del 2010 cuando el agente Jesús Mesa Junior patrullaba la frontera. Hernández se encontraba del lado mexicano y lanzó una piedra en contra del agente, a lo que el oficial respondió accionando su arma y quitándole la vida al impactarlo en el rostro en dos ocasiones.

La familia del adolescente demandó al gobierno federal pero un juez de distrito rechazó los cargos. La investigación determinó que el día de los hechos, el agente Mesa intentaba arrestar a inmigrantes que habían cruzado sin documentos a Estados Unidos, cuando fue atacado por gente que lanzaba piedras. Mesa disparó su arma a través de la frontera y Sergio Adrián recibió dos balazos, perdiendo la vida.

Ante esto el padre, de Hernández quien alega su hijo solo estaba jugando del otro lado, mencionó en aquel entonces que “no termina, apenas empieza, yo no digo que termina solo está a medias, apenas va a empezar, porque nuestros hijos y yo estamos en el plan de ir hasta las últimas consecuencias, hay tribunales internacionales buscar hasta lo último, hasta que se haga justicia, y que se compruebe la inocencia de mi hijo. Basta y sobra que Estados Unidos tiene el video, tuvo pruebas, tuvo lo que ellos pidieron y ellos no nos han dado nada. Pidieron pruebas de mijo, de la escuela que era un muchacho deportista, trabajador un muchacho como todos, inquieto jugador, que no tiene un delito, que diga la autoridad un delito que haya cometido nada”.

En abril del 2015, la familia Hernández tuvo otro revés por parte del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Sin embargo, en octubre del 2016, la Suprema Corte del país, accedió a revisar los argumentos.

Y es precisamente este martes que la Corte analiza el caso Hernández v. Mesa para determinar si la familia de Sergio puede demandar por la muerte de su hijo en una Corte Federal.

