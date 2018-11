Chofer de FedEx que mató de un golpe a racista no enfrentará cargos

(NOTICIAS YA).-Un conductor de la compañía FedEx, de Portland, Oregon, no enfrentará cargos criminales luego de determinarse que la muerte del sujeto a que golpeó no fue intencional y formó parte de un derecho a defensa personal, luego de que la víctima fuera quien lo insultó y agredió físicamente primero.

Este lunes, autoridades informaron que el caso contra Timothy Warren, el conductor, sería desechado luego de que las pruebas tanto médicas como de testigos apuntaran a que no fue el culpable doloso de la muerte de Joseph Magnuson.

“Fue un acto legal de defensa personal”, fue el dictamen oficial de autoridades.

De acuerdo a lo reportado por Washington Post, los hechos ocurrieron luego de que Warren, quien iba terminando su turno una tarde de septiembre, condujo por una calle de Portland. Al pasar cerca de donde se encontraba Manguson, este le gritó reclamándole que iba a muy alta velocidad.

Warren se bajó del auto para aclarar las cosas con Manguson, momento en el cuál comenzó a recibir insultos raciales de parte de él, pues es afroamericano. Manguson, de acuerdo a testigos, fue quien comenzó con las agresiones no solamente verbales, sino físicas.

Testimonio de seis personas que estuvieron presentes, tres de ellas durante toda la confrontación, confirmaron que Manguson intentó golpear a Warren y que, luego de lanzar el golpe, Warren le devolvió la agresión impactándolo en la parte superior de la cara.

Manguson cayó al suelo y perdió momentáneamente la consciencia. Poco más tarde, perdió la vida en el hospital.

Warren no continuó con golpes y permaneció en la escena de los hechos hasta que llegaran las autoridades. Asimismo, Warren no cuenta con antecedentes penales, cooperó con las autoridades y, de acuerdo a testigos, no iba conduciendo a exceso de velocidad.

Adam Gibbs, Fiscal Adjunto del condado Multnomah, reveló esta semana que las heridas del golpe que recibió Manguson eran “superficiales y para nada letales” y que la muerte del sujeto ocurrió a causa de la pobre salud del sujeto, pues la caída agravó síntomas previos.

Por otra parte, si bien la muerte de Manguson se hubiera evitado si Warren no se hubiera detenido, se le justifica luego de que confrontó al sujeto porque recibió insultos raciales de su parte.

Tomando todo en consideración, se determinó que fue defensa personal, justificado altercado y por lo tanto es inocente de cargos de homicidio.

The Oregonian reportó que este fue el cuarto caso de muerte por defensa personal.