Miss Japón participará en Miss Universo como Sailor Moon

View this post on Instagram

.ミス・ユニバース2018 世界大会壮行会 で 今年のナショナルコスチュームを披露させていただきました! 美少女戦士セーラームーン 🌙 大会出発まで8日となりました、今までサポートしていただいた方々、応援していただいている皆様があったからこそ、ここまで来ることができました。ありがとうございます! 世界大会精一杯力を発揮して頑張ってきます!これからも応援お願いします❤️ 2018 National costume from Japan 🇯🇵 Costume this year represents the new Japanese culture ❤️ woman warrior sailor moon 🌙 special thanks to my director @hirokomima . . ・2018年 代表:加藤遊海 @yuumi_kato ・National Director:美馬寛子 @hirokomima ・2017年 代表 阿部桃子さん @momokoabe__ ・make up artist 西村宏堂さん @kodomakeup ・司会:2011年 代表 神山まりあさん @mariakamiyama *costume by @kioi_akiyama *hair by @rock_hairdesign セーラームーン©︎Naoko Takeuchi #ミスユニバースジャパン #ミスユニバース #ミスユニバースジャパン2018 #ミスユニバース2018 #missuniversejapan #missuniversejapan2018 #missuniverse #missuniverse2018 #加藤遊海 #yuumikato #美馬寛子 #阿部桃子 #神山まりあ #セーラームーン #美少女戦士セーラームーン