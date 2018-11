VIDEO: 10 cosas para disfrutar de las luces navideñas en San Agustín

(NOTICIAS YA).- Las iluminaciones de luces navideñas pueden ser una de las cosas favoritas de la temporada festiva. Y después de una visita a la costa histórica de la Florida durante las Noches de Luces (Night of Lights, como se le conoce en inglés), San Agustín, la ciudad más antigua de la nación, se convertirá en la primera de tu lista para visitar cada año.

El alumbrado de las Noches de Luces en San Agustín, Florida, es un despliegue de luces navideñas en toda la ciudad, que este año celebra su vigésimo quinto aniversario y se extiende desde el pasado 17 de noviembre de 2018 hasta el 3 de febrero de 2019. La iluminación de Noches de Luces ha sido incluida entre las 10 mejores exhibiciones de luces navideñas del mundo por la National Geographic.

Las luces blancas se exhiben en aproximádamente 20 cuadras del distrito histórico de la ciudad más antigua de la nación, vistiendo su arquitectura colonial española y brillando desde el suelo hasta los tejados sobre el Bridge of Lions (Puente de los Leones), a lo largo de edificios históricos, espacios públicos, hoteles, restaurantes y hospedajes tipo bed & breakfast. Esto hace que las Noches de Luces sean una muestra única bajo cualquier medición.

A continuación te contamos 10 maneras brillantes para disfrutar la Noches de Luces:

1. Sube a bordo del Old Town Trolley’s Famous Nights of Lights Tour. Los tours salen cada noche a partir de las 6 p.m. desde el Centro de Información de Visitantes (Visitor Information Center). Este año ofrecen un Fast Track Pass, que es un pase de entrada prioritaria. El Fast Track Pass cuesta $16.99 para adultos, $8.99 para niños de 3 a 12 años y es gratis para niños menores de 3 años. La entrada general cuesta $13.99 para adultos, $5.99 para niños de 3 a 12 años y no tiene costo para niños menores de 3 años.

2. Mantente en ruta en las Noches de Luces en el Ripley’s Big Red Christmas Train Nights of Lights Tour. Este año tienen el nuevo pase VIP Nights of Lights, disponible de viernes a domingos para el ingreso prioritario. Los boletos VIP cuestan $14.99 para adultos y $7.99 para niños. Los boletos de admisión general cuestan $11.99 para adultos y $5.99 para niños. Sube a bordo del Red Train Nights of Lights Tour en el Ripley’s Museum.

3. Las Noches de Luces también brillan desde el agua. El recorrido que ofrece San Agustín Eco Tours por el puerto brinda una manera tranquila de disfrutar de la ciudad iluminada a bordo de botes de 6 o 12 pasajeros. Disfruta de la vista de las Noches de Luces desde el mar a bordo del Schooner Freedom. Florida Water Tours ofrece cruceros tres veces por noche. Toma un paseo con los piratas a bordo del Black Raven y disfruta de la vista de Noches de Luces con un espectáculo pirata de humor.

4. Ve con tus amigos y goza del recorrido Nights of Lights Wine & Carriage Tour. Disfruta de una copa de vino en este tour grupal a bordo de un carruaje mientras recorres las calles adoquinadas. Las excursiones nocturnas de Tasting Tours cuestan $49 por persona e incluyen una copa de vino de recuerdo.

5. ¡Da un paseo por el lado brillante! Cada domingo de diciembre y enero, los guías del Tour Saint Augustine guían un recorrido a pie de 90 minutos donde los participantes pueden disfrutar de la historia de St. Augustine mientras conocen sobre el folclore colonial y las tradiciones navideñas en medio del resplandor de las luces blancas de la ciudad. Los sitios incluyen el espléndido patio del Lightner Museum, la Plaza de la Constitución y el llamativo frente de la bahía. El recorrido se comienza saboreando un chocolate caliente o un helado. Los tours inician a las 6:30 p.m. y los boletos cuestan $20 por persona.

6. Grupos pequeños pueden reservar un tour por las Noches de Luces, narrado por guías, a bordo de vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos permiten recorrer las calles estrechas y menos transitadas. St. Augustine Gold Tours ofrece recorridos privados para hasta seis adultos y un niño. Las reservaciones deben hacerse con anticipación y el costo de un tour privado en grupo es de $100.

7. Disfruta de un paseo romántico a caballo y en carruaje. Los tours parten diariamente desde el frente de la bahía cerca del Castillo de San Marcos. Las tarifas varían desde $125 para un grupo de 4 y más. Reserva tu carruaje con Southern Carriages o con Country Carriages.

8. Celebra el Año Nuevo a la orilla del océano en el evento anual Beach Blast Off. Las festividades se llevan a cabo en el St. Johns County Ocean Pier Park e incluyen fuegos artificiales, vendedores de comida y música en vivo.

9. Por supuesto, St. Augustine es una ciudad en la que es posible ir a pie a todas partes, por lo que muchas personas caminan por la ciudad y exploran a su propio ritmo.

10. El estacionamiento es escaso durante los días pico de Noches de Luces. La ciudad ofrece el servicio de traslado gratuito Park ‘n Ride Shuttle todos los sábados desde el 17 de noviembre hasta el 28 de diciembre.