Es posible adoptar perros que no fueron policías por ser muy agradables

(NOTICIAS YA).- Hay muchos perros que no logran graduarse y tener exitosas carreras como agentes de servicio, por muchas razones, pero tú puedes convertirte en el hogar que alguno de ellos necesita.

Ya sea porque son muy nerviosos, les faltó motivación o incluso por ser “demasiado amables”, a algunos hermosos canes no se les puede permitir llegar a servir a la policía.

Hace poco más de un año, la BBC documentó el caso de Gavel, un perrito que tuvo que ser dado de baja en la fuerza policial de Queensland por ser demasiado amigable con los extraños.

Sin embargo, las autoridades se encargaron de buscar el rol perfecto para él y terminó uniéndose a la Casa de Gobierno de Queensland como el perro “Vice-Regal oficial”.

Australia no es el único país que se ocupa de buscar un hogar amoroso para los perros de servicio que dan de baja. En Estados Unidos existen diversos programas para reubicar a los canes, incluso para los que son jubilados.

La TSA tiene un programa de adopción para sus perros detectores de drogas que no llegaron a la ceremonia de graduación.

“Los perros disponibles para adopción son aquellos que no cumplen con los criterios del Centro de Capacitación Canina TSA para el trabajo del gobierno. Estos perros son muy activos y, en la mayoría de los casos, no están entrenados y no están en casa, pero con el entrenamiento y el cuidado adecuados, pueden ser una gran adición para las familias”, dice la TSA sobre su programa, que puedes consultar en el siguiente link:

https://www.tsa.gov/canine-adoption-program

Para quienes estén interesados en perros como los braco alemán de pelo corto, labradores, pastores alemanes y Malinois belgas, vale la pena ponerse en contacto con estos cachorros que están más interesados ​​en juegos que en drogas.

También existen otras organizaciones que se ocupan en encontrar un hogar para este tipo de perros.

Mission K9 trabaja para encontrar casas a perros de servicio que fueron jubilados, con el objetivo de que puedan tomar un retiro bien merecido.

Freedom Service Dogs of America adiestra perros de refugio para que se conviertan en perros de servicio. Según FSD, estos perros pueden “fallar” si se distraen fácilmente, tienen dolencias físicas o son demasiado tímidos para la línea de trabajo, pero te darán amor y mucho.

Service Dogs Inc. también pone a los perros de rescate en adopción, luego de que no terminaron la capacitación en servicio, detalla The Insider.

https://www.servicedogs.org/ways-to-help/adopt-a-dog/

Aunque muchas de estas organizaciones requieren una tarifa de adopción de varios cientos de dólares, es un pequeño precio que pagar por un nuevo y esponjoso amigo que hizo todo lo posible por ser un servidor de seguridad.