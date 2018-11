Laura Ávila muere tras coma y daño cerebral por cirugía plástica

(NOTICIAS YA).-Laura Ávila, la joven agente de bienes raíces de El Paso que viajó a Ciudad Juárez para realizarse varios procedimientos quirúrgicos tras los cuales sufrió daño cerebral y cardíaco, finalmente murió el pasado sábado, luego de casi un mes de pasar un profundo coma.

La familia y el abogado de Ávila confirmaron su fallecimiento a través de declaraciones públicas y redes sociales, luego de saberse hace unos días que Laura había sido trasladada a un hospicio donde su futuro quedaría por completo “en las manos de Dios”.

Angie, la hermana de Laura, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook donde confirmaba el fallecimiento de su hermana, quien había viajado a México para hacerse dos cirugías, pero tuvo problemas luego de una aparente negligencia médica.

“Mi corazón me duele, y sinceramente no sé cómo o si alguna vez podré superar este dolor”, dijo Angie, la hermana de Laura.

Laura, de 36 años, estaba en coma y con daño cerebral desde el pasado 30 de octubre, luego de que su salud se viera afectada cuando estaba preparándose para someterse a una rinoplastia y un aumento de senos, cuando no reaccionó bien a la anestesia.

Médicos notaron que la anestesia fue mal aplicada y se había ido a su cerebro, provocándole inflamación cerebral, daño de hígado y un arresto cardíaco.

Larry Friedman, el abogado de la familia de Laura, pide a todos que la muerte de su clienta no haya sido en vano y que las personas piensen dos veces antes de cruzar la frontera con el fin de hacerse una cirugía plástica a bajo costo.

Luego de que se supiera del daño que tenía Laura, médicos le recomendaron a la familia que tomaran la decisión de desconectarla; evento que no queda claro si ocurrió o si Laura murió finalmente de causas naturales y complicaciones.

“El daño que tuvo fue muy grande y nos dijeron que no se puede reparar así que aunque mejore, aunque vuelva a moverse con tiempo nunca va a volver a ser nuestra Laura,” dijo Angie Ávila.

Laura Ávila asistió a la clínica Rinocenter ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua el 30 de octubre, para realizarse una cirugía plástica en la nariz que le costaría aproximadamente mil 500 dólares.

El proceso quirúrgico estaba programado para durar cuatro horas. Sin embargo, tras unas complicaciones, nueve horas después, el esposo de Ávila, la tuvo que llevar de emergencia a otro hospital local.

“No actuaron y no solamente no actuaron, la dejaron ahí casi 10 horas y aparte no le dijeron a su esposo que había tenido un paro cardíaco por cuatro minutos y por lo que nos han explicado los doctores cada segundo que su cerebro no recibe oxigeno le hace mucho daño”.