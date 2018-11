Nacen los primeros bebés genéticamente “modificados” del mundo

(NOTICIAS YA).-Un científico chino ha afirmado que un par de niñas gemelas nacieron con la modificación de sus genes, lo que representa un polémico avance con la tecnología.

Pero el hospital nombrado por el científico niega su participación en la entrega de los primeros bebés modificados genéticamente del mundo y los expertos de todo el mundo han expresado su indignación, indicó CNN.

El rechazo se produce en medio de afirmaciones hechas en línea por el científico He Jiankui de que las gemelas habían nacido con ADN alterado para hacerlas resistentes al VIH, un movimiento pionero que podría generar enormes dilemas científicos y éticos.

Él, profesor de la Southern University of Science and Technology en Shenzhen, afirma que su laboratorio había estado editando los códigos genéticos de los embriones para siete parejas que se sometían a la fertilización in vitro (FIV).

En un video publicado el lunes en YouTube, el investigador chino dijo que uno de los embarazos había tenido éxito y que las gemelas aparentemente sanas, Lulu y Nana, habían nacido “unas semanas atrás”.

Afirma que usó una herramienta conocida como CRISPR-cas9, que puede insertar o desactivar ciertos genes. En su video de YouTube, describe el procedimiento como “haber eliminado la puerta a través de la cual entra el VIH”.

Pero el hospital, Shenzhen Harmonicare Women’s and Children’s Hospital, ha negado su participación en los procedimientos: “Podemos garantizar que la investigación no se realizó en nuestro hospital ni los bebés nacidos aquí”, dijo un portavoz del hospital a CNN.”

Sus afirmaciones no han sido verificadas independientemente ni revisadas por pares. Pero si fuera cierto, el procedimiento plantearía cuestiones éticas significativas sobre la edición de genes y los llamados bebés “diseñados”.

La edición de los genes de los embriones destinados al embarazo está prohibida en muchos condados, incluido Estados Unidos.

Se desconoce si el procedimiento es seguro o, si se utiliza en el embarazo, si puede tener consecuencias no deseadas para los bebés más adelante en la vida o para las generaciones futuras.

Jiankui explica que se trata de una “microinyección de embriones”, una muestra un embrión que se inyecta con los componentes CRISPR-Cas9.

“Experimentar directamente en humanos no es más que una locura”, según una declaración de más de 120 científicos chinos que condenaron la investigación sobre la edición del genoma humano.

A pesar de las preocupaciones éticas en Occidente, un estudio reciente sugirió que el público chino está a favor de la edición de genes con fines médicos.

Una encuesta en línea realizada por la Universidad Sun Yat-Sen en Guangzhou encontró que más de dos tercios de las 4,771 personas encuestadas (575 de las cuales tienen VIH) apoyaron su uso en el tratamiento de enfermedades, según el tabloide estatal Global Times.