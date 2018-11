Abuela encontrada acostada sobre sus heces, culpan a hija

(NOTICIAS YA).- Una mujer del condado Hernando fue arrestada y acusada de negligencia por no hacerse cargo de su madre de 85 años, quien sufre de demencia y que se suponía que estaba en sus cuidados. Las autoridades encontraron a la madre acostada en sus heces tras una llamada de emergencia.

De acuerdo con el reporte del arresto, la acusada es Kimberly Schmeling de 62 años, quien intencionalmente se negó a cuidar de su madre, identificada por las autoridades como Joan Nelson.

Autoridades informaron que Schmeling se encontraba aparentemente en estado de ebriedad cuando llamó al 911, y se estaba quejando de que su familia que estaba en Nueva York le estaban colgando el teléfono.

Cuando las autoridades llegaron a la residencia, encontraron a Nelson acostada en su cama sobre suciedad y también tenía un pañal para adultos alrededor de su cuello, para supuestamente poder mantenerse caliente.

Schmeling le afirmó a los oficiales, que su madre tiene discapacidades y que sufre de demencia. También informó que es la única de la famila que cuida de ella.

Schmeling continuó quejándose de su madre mientras las autoridades estaban en su casa y se negó a limpiar o cuidar de ella, de acuerdo con Wfla. Luego cuando las autoridades salían de la casa, la acusada intentó demostrar que estaba cuidando a su madre colocándole pantalones limpios sobre su ropa interior sucia.

Añadió a las autoridades que su madre la estaba tratando mal y que había estado enojada por ella y por eso dejó de cuidarla, de acuerdo con las autoridades. La declaración jurada de arresto dice que Schmeling parecía poder estar estable y que no estaba intoxicada a un nivel en el que no podía cuidar a su madre. Por otro lado, Nelson dijo que ella no podía cuidarse a sí misma y que quería que la llevaran a un hospital para que otros la pudiesen atender.

Schmeling fue arrestada y llevada a la cárcel del condado de Hernando sin incidentes. Está acusada de negligencia hacia una persona anciana discapacitada y retenida en un estado sin fianza.

