Dejar el alcoholismo “de golpe” podría costarte la vida

(NOTICIAS YA).-Para las personas con un severo problema con el alcohol, decidir renunciar al vicio de golpe y sin el apoyo y atención de un médico podría costarles la vida, de acuerdo a expertos.

El síndrome de abstinencia a la adicción a la alcohol es el más peligroso entre todas las sustancias a las que se puede hacer uno dependiente, según muchos médicos, y sus efectos han provocado varias muertes en una cifra que parece aumentar con los años.

LEE: A menor temperatura mayor deseo de beber alcohol, dice estudio

De acuerdo al National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), cerca de 16 millones de personas en los Estados Unidos padecen de adicción, dependencia o descontrol con el alcohol, lo cual lo definen como: “uso compulsivo del alcohol, pérdida del control en el consumo del alcohol, y sentimientos negativos cuando no consumen alcohol.”

Cuando las personas deciden dejar de tomar de golpe, al igual que con cualquier droga comienzan a experimentar un cuadro de síntomas conocido como síndrome de abstinencia. En el caso del alcohol, los síntomas más graves incluyen temblores, escalofríos, sudoración y alucinaciones conocidas como delirium tremens.

En los casos con estos síntomas, el índice de muertes es de 4%, es decir, una de cada 25 personas.

LEE: 1 de cada 20 niños afectados por el consumo de alcohol en el embarazo

En otros países, como en España, reporta USA Today, las personas que fueron internadas en un hospital a causa de los extremos síntomas de abstinencia de alcohol llegaron a provocar que uno de cada 15 pacientes perdiera la vida, es decir, cerca del 6.6%.

En los Estados Unidos, en 2016, las muertes a causa de este problema sumaron 831 casos, todos por desintoxicación de alcohol.

Muchos de estos casos van de la mano, al igual que ocurre con otras adicciones, con el estigma social que conlleva admitir que hay un problema con el alcohol, por lo mismo no se busca ayuda profesional y se recurre a dejar la bebida de forma tajante.

Nelsan Ellis, actor conocido por su papel en la serie de HBO True Blood, falleció en 2017 a causa de complicaciones por la abstinencia del alcohol, de acuerdo a su familia.

El alcoholismo puede provocar la muerte no solamente con el síndrome de abstinencia, sino con otras enfermedades como cáncer, cirrosis, pancreatitis e incluso suicidio; todos estos casos han ido en aumento en la última década siendo los más afectados mayores de 30 años y mujeres.

LEE: Cómo reducir la resaca de la fiesta de Año Nuevo

Cuando se trata de la abstinencia, el problema surge porque el cuerpo deja de recibir de repente un químico con el que estaba “funcionando”, creando un extremo desbalance que lleva al Delirium Tremens.

Delirium tremens generalmente comienza de 48 a 72 horas después de la última bebida. Los pacientes sufren confusión, latidos cardíacos acelerados, presión arterial alta, fiebre y sudoración intensa. En casos extremos, ilusión, temblores violentos y alucinaciones visuales, auditivas y táctiles (la sensación de insectos que se arrastran en la piel) e incluso convulsiones.

Expertos alertan que incluso personas que toman poco alcohol como un trago o dos al día, pueden experimentar síndrome de abstinencia. Usualmente los síntomas se pueden confundir con un resfriado y, sumado a que usualmente las personas mienten a sus médicos sobre cuánto beben, puede ser peligroso e incluso mortal.

Más importante que la cantidad de alcohol que toman, es importante para médicos saber cuántas veces antes han pasado por el síndrome de abstinencia pues con cada ocasión los peligros son más graves y difíciles de controlar.