Si la lechuga romana no tiene esta información, no debes comerla aún

(NOTICIAS YA).-¿Es seguro ahora comer lechuga romana? Aún no, dijo este lunes la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).

El brote de E. coli relacionado con la lechuga romana ha enfermado a 43 personas en 12 estados, de acuerdo con esa autoridad de salud.

La FDA dijo que el brote en curso está vinculado a la cosecha de “fin de temporada” en algunas partes de California, pero la agencia todavía dice que las personas no deben comer lechuga romana.

LEE: No comas lechuga romana, advierten autoridades de salud

CNN señaló que, las personas se han enfermado en California, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio y Wisconsin.

Otras 22 personas en Canadá también están enfermas, por lo que la FDA está coordinando su investigación con las autoridades canadienses de salud y seguridad alimentaria, dijo la agencia.

Cuando se anunció el brote la semana pasada, la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron a los consumidores que se mantuvieran alejados de toda la lechuga romana.

Sin embargo, la FDA dijo que la investigación se centró en California y México.

LEE: Retiran medicamento “Losartan” que dio positivo a un peligroso químico

Según una declaración del Comisionado de la FDA, Dr. Scott Gottlieb, “la investigación en este momento sugiere que la lechuga romana asociada con el brote proviene de las áreas de California que cultivan lechuga romana durante los meses de verano, y que el brote parece estar relacionado con la lechuga romana de final de temporada obtenida de estas áreas.

“Las áreas involucradas incluyen las regiones de cultivo de la Costa Central del centro y norte de California”, dijo.

La lechuga que crece y se cosecha en los meses de invierno se lleva a cabo en las regiones desérticas de California y Arizona y en Florida, así como en México. Actualmente, la investigación de la FDA no relaciona lechuga de ninguna de estas áreas.

Alerta sanitaria: 4 bebés hospitalizados tras usar chupones de miel

Si la lechuga romana no tiene esta información, no debes comerla aún

Mientras que el suministro de romaine sufre una “pausa” para garantizar que toda la lechuga contaminada se haya retirado del mercado, la FDA ha pedido a los productores y distribuidores que proporcionen un etiquetado claro con la fecha y el origen de la lechuga en el futuro.

También se ha establecido un grupo de trabajo dentro de la industria de la lechuga para determinar mejores soluciones para el etiquetado a largo plazo con el fin de ayudar con el rastreo.

De acuerdo con Gottlieb, los principales productores y distribuidores acordaron que la lechuga romana que ingresa al mercado ahora se etiquetará con:

Un lugar de cosecha. Una fecha de cosecha.

También se puede etiquetar como:

Hidropónica.

De invernadero.

“Si no tiene esta información, no debe comerla ni usarla”, advirtió.

“Si los consumidores, los minoristas y las instalaciones de servicio de alimentos no pueden identificar que los productos de lechuga romana no se ven afectados, lo que significa determinar que los productos se cultivaron fuera de las regiones de California que parecen estar implicados en la investigación de brotes actual, instamos a que estos los productos que no se compran, o si se compran, se desechan o se devuelven al lugar de compra”, recomienda el comisionado de la FDA.

Los síntomas de la infección por E. coli pueden incluir diarrea acuosa o sanguinolenta, fiebre, calambres abdominales, náuseas y vómitos, según los CDC.

Personas de todas las edades corren el riesgo de infectarse con E. coli productora de toxina Shiga, según la FDA.

La mayoría de las personas infectadas por la bacteria mejoran en un plazo de cinco a siete días, aunque esta cepa particular de E. coli tiende a causar enfermedades más graves.