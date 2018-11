Asesino serial de 90 personas dijo que tuvo víctimas en Tampa Bay

(NOTICIAS YA).- Las autoridades del todo el área de la bahía de Tampa están analizando las últimas confesiones de Samuel Little, de 78 años, un asesino en serie que confesó haber matado a 90 personas, desde California hasta Florida entre los años 1970 y 2005. Al parecer, dos de los asesinatos que jamás fueron resueltos, sucedieron en el área de Tampa Bay.

De acuerdo con el FBI, Little puede ser considerado entre los asesinos en serie más “prolíferos” en la historia de los Estados Unidos. Little fue arrestado en Kentuchy en el 2012, y trasladado a California por un cargo de drogas.

Ahí fue cuando las autoridades descubrieron el monstruo que realmente era, cuando su DNA coincidió con varios asesinatos sin resolver.

Little empezó a decir la verdad a las autoridades cuando perdió la apelación de las sentencias a cadena perpetua que se encontraba sirviendo tras ser delcarado culpable de estrangular a tres mujeres en California. Las mujeres fueron encontradas golpeadas y luego estranguladas, de acuerdo con autoridades.

El FBI dice que Little luego confesó 90 asesinatos, aunque hasta el momento se han confirmado 34.

En el área de la Bahía, investigadores están intentado determinar si las muertes de dos mujeres afroamericanas- una ocurrida en 1984 y otra entre 1977 y 1978- están ligadas a las confesiones de Litlte. De acuerdo con las autoridades, una de ellas fue asesinada en Tampa y la otra en Plant City, luego de que la mujer se vio con Little en Clearwater.

ABC Action News le preguntó a la policía de Tampa si los detectives están trabajando para resolver cualquier asesinato no resuelto relacionado con él.

“Durante los últimos meses, hemos estado en contacto con otras agencias de aplicación de la ley y con el FBI ViCAP con respecto al Sr. Little. En este momento no hemos podido confirmar que está conectado a ninguno de nuestros casos no resueltos. Sin embargo, seguimos investigando la posibilidad “, dijo Stephen Hegarty, de la Policía de Tampa.

Por otro lado, otros casos sin resolver en la Florida incluyen cuatro en Miami, uno en Homestead, uno en Kendall, uno en Perry y uno en Fort Mayers.

Los investigadores dijeron que “el método de matar de Little no siempre dejaba signos evidentes de que la muerte fue un homicidio. El boxeador competitivo de una sola vez solía aturdir o noquear a sus víctimas con golpes fuertes y luego estrangularlos.

“Sin puñaladas o heridas de bala, muchas de estas muertes no se clasificaron como homicidios, sino que se atribuyeron a sobredosis de drogas, accidentes o causas naturales”.

Autoridades se encuentran investigando el caso.

