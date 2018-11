VIDEO: Estafas cibernéticas más comunes durante temporada navideña

(NOTICIAS YA).- Es una época de dar, pero también es una temporada en la que los consumidores deben estar más alerta que nunca para evitar ser víctimas de un fraude, ya que durante la temporada navideña los ladrones cibernéticos están a tan solo un clic de distancia

Existen varios tipos de estafa, te presentamos estas situaciones sospechosas o correos electrónicos a los que debes pensarla dos veces antes de hacer un clic y caer en manos de los estafadores.

Mensajes secretos de Santa: Es probable que no tenga un “Santa Secreto” esta navidad, así que si recibe un correo electrónico de su “santa secreto” no haga clic en el enlace para averiguar quién es o de que se trata.

Tarjetas de regalo: Tenga cuidado con los correos electrónicos que dicen que alguien en envió un certificado o tarjeta de regalo, o que ganó un regalo especial de un comerciante conocido y debe hacer clic para reclamarlo. No lo haga, verifique primero el remitente y bórrelo de inmediato si no está seguro.

Tarjetas electrónicas con enlaces que no coinciden: si el enlace del correo no proviene de un sitio de la compañía de tarjetas electrónicas, probablemente es algo que no debe abrir.

Encuestas que ofrecen tarjetas de regalo gratuitas: los ladrones realizan estas encuestas como una manera fácil para obtener su información personal. Es importante no responder a estas encuestas.

Cancelaciones de depósito directo: Este tipo de correos electrónicos se envían a menudo durante esta época ya que personas suelen preocuparse de no tener efectivo disponible para sus compras navideñas. No haga clic y llame a su banco de inmediato.

Paquetería pendiente: Si recibe un mensaje de que tiene un paquete en espera, llame a su oficina local de UPS, FedEx, etc. NO imprima la “etiqueta de envío”.

Confirmaciones o actualizaciones de vuelos falsos: Generalmente involucran a las principales aerolíneas o cadenas con la intención de que haga clic en el enlace. Si tiene un vuelo o reservación pendiente, llame a la aerolínea o al hotel.

Solicitudes de caridad: Asegúrese de confirmar la campaña con la organización directamente antes de contribuir.

Amigos en el extranjero: Los actores buscan personas con amigos en las redes sociales que viajan para hacerse pasar por ellos. Usualmente piden transferencias de dinero porque fueron robados en el extranjero.

Estafas de Facebook: Las estafas de Facebook han aumentado. Los ladrones crean perfiles falsos para hacerse pasar por amigos de sus víctimas y luego les envían un mensaje privado para intentar que hagan clic en un enlace. Tenga cuidado con las peticiones extrañas y enlaces de sus amigos. Consulte a tus amigos para verificar si realmente te enviaron un enlace.

Recuerde que esta es la época favorita de los amantes de lo ajeno y también están a la vuelta de la esquina esperando cualquier descuido de los consumidores. Manténgase alerta y no olvide reportar cualquier activad sospechosa a las autoridades.