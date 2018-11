VIDEOS: 3 infidelidades se viralizan: ¿Cuál es la más impactante?

(NOTICIAS YA).- Tres supuestas infidelidades en diferentes partes del mundo se viralizan. Cada historia es muy diferente pero todas tienen un final triste ya sea para la novia, el novio o el amante.

La primera llega desde una boda en Australia donde la novia esperó ese tan esperado día para dar a conocer la infidelidad que mantuvo el que estaba a punto de ser su esposo.

“Tienes un cuerpo delicioso y vaya que sabes cómo usarlo. Ya quisiera que mi novia tuviera la mitad de tus habilidades”, mencionó tras decidir leer los mensajes que su prometido intercambiaba con otras mujeres.

Frente al altar la mujer sacó el teléfono que tenía entre el ramo y mencionó a los presentes, “Hoy no habrá boda. Parece que Alex no es quien yo pensaba que era”. La novia, Casey comentó al portal Whimm que duraron seis años de novios y antes de casarse alguien le mando estos mensajes.

Casey los leyó y se esperó hasta el día de su boda, el 15 de noviembre. El novio no le quedó más que marcharse de la iglesia mientras que Casey siguió con la fiesta y pidió a todos celebrar que descubrió la infidelidad justo a tiempo.

Otra mujer también decidió dar a conocer el engaño por el que pasó. En este incidente, se le olvida el celular en la casa de su novia y ella aprovechó para revisar si todo está bien. Esta historia llega desde Argentina donde el novio identificado como Marcelo le encantaba mandar y recibir fotos inapropiadas.

En venganza la novia de Marcel decidió exhibirlo en redes sociales, “no lo puedo creer. Mandándose fotos de pijas, de te%^, pidiéndole a las nenas que le manden fotos de… hablaba con chicas de p%^&, de pijas de leche. A todas las del Instagram que les miente, que les dice que no está con nadie, él estuvo en mi casa, en mi cama”.

El video se viralizó tanto que Marcelo decidió defenderse contando su versión en una publicación escrita, “hace dos meses me separé, por otra parte me duele ver esta sociedad que donde solo escuchan una versión de los hechos y toman partida, me parece injusto”.

Le advertimos que el lenguaje es fuerte:

Nunca se olviden el celular en la casa de su Novia… POBRE MARCELO! 🥀⛪⚰ pic.twitter.com/lm9OAWac1h — D. Mensur (@_DMensur) November 24, 2018

Otra infidelidad en la que no se sabe si el afectado se enteró, termina con un amante desnudo en el interior de un bote de basura. Desde una casa en China, testigos graban a un hombre sin ropa colgado de una ventana. Lamentablemente la reja no aguantó su peso y cayó en la basura.

Las imágenes se compartieron en redes sociales esperando que el hombre afectado en esta infidelidad logre darse cuenta de lo que pasó.