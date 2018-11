Residencia del presidente de México será museo con nuevo gobierno

(NOTICIAS YA).- La residencia oficial del presidente de México, Los Pinos, dejará de ser el domicilio oficial del gobierno y a partir de las 10 de la mañana del sábado primero de diciembre abrirá sus puertas como Museo. Parte de la transición de poder fue el trabajo de la próxima Secretaría de Cultura para conservar y restaurar espacios históricos para que sean visitados por los mexicanos y turistas en la Ciudad de México.

Los primeros turistas podrán apreciar el Museo del Estado Mayor Presidencial, el cuerpo de seguridad de los presidentes; el Espejo del Molino del Rey, la Calzada de los Presidentes con esculturas de 13 mandatarios mexicanos, la Casa Miguel Alemán y Lázaro Cárdenas así como dos salones.

El domicilio estará abierto por dos accesos, los turistas podrán entrar a lo que fue la casa del presidente de México mediante la puerta cercana al bosque de Chapultepec y por el parque Lira cerca del Metro Constituyentes.

La casa conserva piezas de arte contemporáneo mexicano y documentos históricos de acuerdos, visitas y regalos que recibieron 14 presidentes que vivieron en la Residencia Oficial de Los Pinos desde 1935 con el presidente Lázaro Cárdenas del Río hasta Enrique Peña Nieto que dejará su cargo el 30 de noviembre.

Por lo visto, Andrés Manuel López Obrador cumplirá su primera promesa de campaña a las 10 de la mañana, pues el presidente electo de México prometió que no viviría en Los Pinos, que lo haría museo y que se iría a vivir a Palacio Nacional en el Zócalo capitalino. López Obrador, realmente no vivirá en Palacio Nacional, pues ya es un museo y algunas zonas son oficinas de la Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores. Lo mismo pasará con Los Pinos, la residencia, salones y jardines en su totalidad no podrán abrirse al público ya que hay oficinas del ejército, de Relaciones Exteriores y de la oficina de presidencia que se moverán o modificarán con el ajuste de plazas laborales y con la integración del personal que colaborará con el nuevo presidente mexicano.