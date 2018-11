Starbucks prohibirá el material pornográfico en sus tiendas

(NOTICIAS YA).- A partir de 2019, la compañía Starbucks impedirá que sus clientes utilicen el internet gratuito en sus tiendas para acceder a material pornográfico.

De acuerdo con BuzzFeed News, el consumo de pornografía siempre estuvo prohibido en las cafeterías, pero la empresa no bloqueaba este tipo de contenido en su servicio de internet inalámbrico.

LEE: Mujer encuentra pastillas de limpieza en bebida de Starbucks

“Aunque rara vez sucede, el uso del wi-fi público de Starbucks para ver contenido ilegal o atroz no está y nunca fue permitido. Hemos identificado una solución para prevenir que este contenido sea visto en nuestras tiendas y comenzaremos a implementarlo en nuestras sucursales de Estados Unidos en 2019”, explicó la cadena de cafés en un comunicado este miércoles.

La empresa había recibido presión por parte de la organización con base en Virginia “Enough is Enough”, que impulsa la seguridad en internet y exhortó a la compañía a establecer filtros de contenido a su servicio de internet gratuito.

LEE: Hispano es detenido por amenazas de bomba a Starbucks

La organización logró lo anterior en 2016 con McDonald’s, quien implementó los filtros en sus restaurantes de todo el país. Starbucks se comprometió a hacer lo mismo, pero no lo cumplió.

“Al romper su compromiso, Starbucks está manteniendo las puertas abiertas para que los agresores sexuales convictos y otros pasen desapercibidos de las autoridades y utilicen los servicios de internet gratuito y público para acceder a pornografía infantil”, expresó el grupo.

VIDEO: Starbucks eliminará popotes de plástico de todas sus cafeterías

“Enough is Enough” también emitió una petición exigiendo a Starbucks que prohíba la pornografía en el servicio de internet de sus tiendas, la cual había sido firmada por más de 26 mil personas hasta este jueves.