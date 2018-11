Sufre ataque al corazón y “Batman” lo salva

(NOTICIAS YA).- El director de cine Adam McKay sufrió un infarto durante el rodaje de su nueva cinta “Vice”, y fue salvado por el actor Christian Bale, conocido por su interpretación de Batman.

En la mencionada cinta, Bale interpreta al exvicepresidente Dick Cheney, y tuvo que investigar acerca de los infartos y sus síntomas para el papel, conocimientos que sirvieron de mucho cuando el cineasta sufrió un ataque al corazón.

“Cuando estaba haciendo la película, estaba consciente de que estaba engordando y fumando mucho”, admitió McKay, de acuerdo con Indiewire. Durante una sesión de ejercicio con su entrenador, el director experimentó una extraña sensación en las manos y malestar estomacal.

“Cuando filmamos una de las escenas de infarto, Christian Bale me preguntó: ‘¿cómo quieres que lo haga?’ Yo le dije: ‘¿a qué te refieres? Es un infarto. Te duele el brazo, ¿no?’. Él respondió: ‘no, no. Uno de (los síntomas) más comunes es que te sientes mareado y te duele el estómago’”, relató McKay.

Al experimentar precisamente esos síntomas, el realizador recordó el consejo de Bale.

“Llegué muy rápido al hospital, y el doctor me dijo que por eso no sufrí mayor daño, y que mi corazón seguía fuerte. Eso fue porque recordé lo que me dijo Christian Bale”, expresó el cineasta.

El corazón de McKay no solo le dio un gran susto, sino que también formará parte de su nueva cinta. El director incluyó una imagen de su propio corazón en una escena en la que Cheney se estresa debido a la invasión de Irak.

“Vice” llegará a las salas de cine de Estados Unidos el 25 de diciembre.