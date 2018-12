Encontraron cuerpo cerca de Airbnb en donde se quedaba Carla Stefaniak

(NOTICIAS YA).- Las autoridades en Costa Rica informaron que un cuerpo enterrado fue hallado cerca de la propiedad del Airbnb en dónde la venezolana recidente de Florida, Carla Stefaniak, se estaba hospadando. Stefaniak desapareció de la nada el pasado 28 de noviembre en Costa Rica, nadie sabe de su paradero.

La Agencia de Investigación Judicial de Costa Rica le dijo a ABC Action News que el cuerpo fue enterrado en un área montañosa ubicada en la parte posterior de la propiedad eb San Antonio de Escazú, a menos de 200 pies de distancia de donde se alojaba Stefaniak. Los agentes de OIJ habían estado buscando en el área con perros especializados. En este momento, las autoridades no han podido confirmar que el cuerpo es Stefaniak.

En una conferencia de prensa este lunes, el vocero Walter Espinoza, Director General del OIJ, dijo que se descubrieron fluidos consistentes con la sangre dentro de la propiedad de Airbnb. La sangre ha sido enviada a los laboratorios para su análisis.

“Los oficiales primero encontraron un brazo, y al excavar hallaron el cuerpo. Estaba enterrado en una zona montañosa y de difícil acceso, aproximadamente 300 metros detrás del edificio de hospedaje, que es similar a un hotel”, informó el diario La Nación.

La desesperación de su familia venezolana, residentes de la ciudad de Tampa Bay en Florida, se incrementa cada vez más, luego de que Stefaniak de 36 años, desapareció tras un viaje que hizo a Costa Rica.

De acuerdo con el padre de Carla, Carlos Caicedo, su hija se fue junto a su cuñada para celebrar su cumpleaños la semana pasada, sin embargo, aunque salió del hotel en donde se estaba hospedando, jamás abordó el avión de regreso a los Estados Unidos.

“Es sangre de mi sangre, es mi hija, la extraño y la necesito conmigo, quiero saber que ella está viva”, dijo entre lágrimas Carlos Caicedo a Noticias Ya.

Y es que ya son más de tres días sin que Caideo y su familia sepan algo de Carla, de 36 años, quien junto a su cuñada, April Burton, decidió vacacionar durante Thanksgiving en el país centroamericano.

“La angustia de saber que no abordó ese vuelo y de allí en adelante eso se ha convertido en un martirio, en una angustia”, añadió Caicedo. “La última vez que le escribí fue el día 28, le pasé un mensaje por su cumpleaños y no recibí respuesta. Es mucho tiempo, es demasiado tiempo, puede pasar lo peor en mucho tiempo, es demasiado tiempo”, dijo entre lágrimas el padre.

Tras siete días de turismo y excursiones en Costa Rica, Carla y April tenían planeado regresar a la Florida, pero en dos vuelos, a pocas horas de diferencia.

“Me siento muy culpable, es horrible, porque ella está sola y y ahora nadie sabe nada de ella, nosotros pensamos lo peor, es mucho tiempo, tres dias”, dijo April Burton a Noticias Ya llorando. “No lo sé, ya a lo mejor es que este en un hospital, no puede hablar, no sé en coma, pero no lo sé”.

Carlos piensa que su hija no pudo haber desaparecido de la nada, pero cada hora que pasa, está en la espera de una llamada que todavía no llega y teme escuchar lo peor.

“Mi señora madre con una enfermedad incurable, ahora mi hija, ¿puéden imaginar en cómo está mi mente y mi corazon? No tengo mente ni corazón, mi madre y mi hija, dos seres que puedo perder en los próximos días”, dijo Carlos a Noticias Ya.

Mario Caicedio, el hermano de Stefaniak, todavía estaba en Costa Rica el domingo buscando a su hermana. El padre tiene planeado viajar este lunes a Costa Rica.

Familiares dijeron a los medios que creen que se trata de un secuestro,

Las autoridades estatales en Costa Rica están buscando a Carla en colaboración con el FBI y otras agencias federales estadounidenses, sin embargo, para su padre en Tampa y su madre en Orlando, la espera se hace cada momento más dolorosa.

En un informe del Departamento de Seguridad Nacional, nos dejó saber que cuando un ciudadano americano desaparece en un país extranjero, lo único que puden hacer es colaborar con las autoridades locales. No comentaron más al respecto.

