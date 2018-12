Cierre de calles por actos fúnebres del expresidente George Bush

(NOTICIAS YA).- Los diferentes actos fúnebres en honor al expresidente de los Estados Unidos George H.W. Bush se realizarán los primeros días de diciembre, por lo que las principales calles de Washington Distrito de Columbia serán cerradas.

De acuerdo al Departamento de Policía Metropolitana de D.C. las calles serán parcialmente cerradas por horas y días. Este lunes estará cerrado hasta las 4:00p.m. la East Capitol Street, Second Street, First Street noreste, First Street Constitution Avenue NE hasta Independence Avenue SE, ambos carriles.

LEE: Hospitalizan a expresidente George H.W. Bush

El martes una caravana seguirá la siguiente ruta desde la Base Conjunta Andrews hasta el edificio del Capitolio de los Estados Unidos, siguiendo el recorrido de: Allentown Road en Forestville Road, izquierda en Suitland Parkway, luego a la derecha en Firth Sterling Avenue sureste, luego se incorporarán en la I-295, posteriormente en la I-695 hasta llegar a la I-395 para salir en la Washington Avenue e Independence Avenue luego en la 3rd Street sureste y Constitution Avenue justo en la Delaware Avenue hasta llegar al capitolio de los Estados Unidos.

El miércoles los cierres de carreteras entre el Capitolio y la Catedral Nacional comenzarán a las 9:15 a.m. y durarán hasta alrededor de las 11 a.m. nuevamente, se esperan fuertes retrasos y cierres de tráfico en las calles laterales durante este tiempo.

Lo más recomendable es que desde este lunes hasta el miércoles evites pasar por: