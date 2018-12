FOTOS: Su ‘barriga cervecera’ resultó ser un tumor cancerígeno de 77 lbs

(NOTICIAS YA).-Un hombre de California cuyo vientre creció descontroladamente, descubrió que su problema se trataba de un gigantesco tumor cancerígeno.

Héctor Hernández, de 47 años, atraía miradas por lo que parecía una “barriga cervecera”, que era en realidad un tumor de 77 libras, informó el medio de noticias Boston 25 News.

Según The New York Times, el hombre no podía entender por qué seguía aumentando de peso a pesar de que rara vez tomaba alcohol; hacía ejercicio y consumía a una dieta rica en vegetales.

“Simplemente pensé que estaba gordo”, dijo el paciente de Downey.

Un médico inicialmente dijo lo mismo durante un chequeo de 2016, narró Hernández. Pero después de obtener otra opinión en 2017, encontró al oncólogo quirúrgico Dr. William Tseng en la Universidad del Sur de California.

Hernández se sorprendió al ser diagnosticado con un “liposarcoma retroperitoneal, un tipo de cáncer que comienza en las células de grasa en la parte posterior del abdomen”, según un comunicado de prensa de la USC.

En julio de 2018, Tseng extrajo el tumor de Hernández en una cirugía de seis horas.

“Fue muy gratificante ver sus fotos de antes y después y verlo de nuevo en el tamaño que tenía hace cuatro o cinco años”, dijo Tseng. “Poder sacarlo de manera segura y verlo disfrutar de una buena calidad de vida después, es algo muy importante”.

Hernández dijo que casi ha vuelto a su antiguo yo, indicó la fuente.

“Oh, Dios mío, me siento muy bien”, le dijo al Times.

Su familia y amigos crearon una campaña de GoFundMe para Héctor. Si quieres ayudar puedes hacerlo en este enlace: “A Helping Hand for Hector”