Inicia programa “operation fuel” para ayudar a familias

(NOTICIAS YA).- Este lunes dio inicio el programa de asistencia de energía de invierno llamado “operation fuel”, afirmaron las autoridades de Nueva Inglaterra.

El programa es con el fin que las familias que luchan con los costos de la energía del hogar, tengan acceso a calefacción, electricidad, agua y que además puedan mantenerse cálidas y seguras en sus hogares este invierno, dijeron las autoridades.

Según United Way, hay al menos 500 mil hogares de Connecticut que no pueden pagar el costo de las necesidades básicas por lo que pueden aplicar.

Brenda Watson, directora ejecutiva de Operation Fuel dijo a noticiasya.com que “califican familias que no exceden el 75% de los ingresos medios del estado, por ejemplo en un hogar de cuatro personas que no ganen más de 80 mil dolares al año, la ayuda se va dando a medida de que la va solicitando, por eso es muy importante que no espere hasta el último momento para solicitar la ayuda ya que los recursos se acaban rápido”.

Para solicitar esta ayuda y saber donde estarán ubicados los bancos de combustible usted puede llamar al 2 1 1, pero si no deseas recibir ayuda sino donar, puedes ingresar a este link.