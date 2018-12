VIDEO: Asaltan a hombre y lo golpean en su casa en vecindario de Tampa

(NOTICIAS YA).- Quedó captado en un video de una cámara de seguridad un asalto, en donde un hombre cubano de nuestra comunidad resultó grávemente herido cuando alguien lo esperaba en su casa y lo sometió para poder robar. El incidente sucedió en un vecindario de Town N’ County, la víctima tuvo lesiones tras el fuerte golpe y los médicos colocaron a varias grapas en su cabeza.

“Tu te imaginas que eso le hubiese pasado a mi mujer embarazada, a mi niña, y al niño que viene en camino, ahí las cosas se hubiesen empeorado”, dijo “Luis”, la víctima quien se quiso mantener en el anonimato.

Luis comentó a Noticias Ya que lleva varios días sin dormir después haber pasado el susto de su vida que quedó captado en este video.

“Me estaba preparando para ir a trabajar y al llegar y él me empuja y me saca la pistola y me da, y me apunta y me dice que entre en la casa”, dijo Luis a Noticias Ya. “Me pide la prenda, la cadena la manilla y me da, y me dice que dónde está el dinero”.

Ya que el vecindario lleva varios días con trabajadores de mantenimiento público en las calles, la vestimenta del hombre pudo engañar a Luis, quien piensa que este crimen no fue una casualidad, sino que su casa era el blanco de robo desde hace tiempo.

“Parece que se vistió como esta gente para facilitar el trabajo, para tú sabes, para uno confiarse. Hace un mes me percaté que tengo la goma del carro ponchada, el otro día otra goma”, dijo Luis a Noticias Ya. “Es una coincidencia, parece que me venían siguiendo hace un mes atrás. El dia anterior el vecino lo notó desde la autopista, que alguien estaba escondido mirando a mi casa…la vecina al lado de la casa también tenía la goma ponchada”.

Según los investigadores el sospechoso, sería un hombre hispano entre 20 y 25 años, que mide 5’10, y que se escapó de un vehículo pequeño de color gris o blanco. Para Luis y su familia saber que el agresor está libre, resulta ser una amenaza para ellos y para la comunidad.

“Tú sabes, uno decide poner seguridad en la casa por protección para estas mismas cosas, yo nunca pensé, nadie piensa lo que puede pasar hasta que le pasa”, dijo Luis. “Lo que sí es que este hombre no puede estar en la calle así porque a lo mejor puede hacerlo otra vez mañana”.

Si reconoces el vehículo o al sospechoso que aparece en el video te puedes comunicar con la oficina del alguacil del condado Hillsborough llamando al 813 247 8200.

