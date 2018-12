Buscan sospechoso que atropelló a tres hombres hispanos en Plant City

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Plant City están pidiendo ayuda para poder identificar a un sujeto que atropelló a tres peatones de origen hispano, dos resultaron heridos y uno muerto.

De acuerdo con las autoridades, el incidente sucedió el pasado domingo, alrededor de las 10:55 p.m. cerca de Fuego Bar & Grille, ubicado en 4103 W. Hw 574.

Los investigadores identificaron a las víctimas como Miguel A. Hernández Jr. de 21 años, quien es de origen mexicano, de Plant City y otros dos hombres también hispanos de 21 y 20 años, quienes estaban caminando hacia el este en la carretera SR 574. Las autoridades no han podido revelar hasta el momento si los jóvenes se encontraban caminando por la acera o por el asfalto, de acuerdo con Wfla.

Mientras los hombres estaban caminando, fueron atropellados por el vehículo en la SR 574, el auto nunca se paró, siguió conduciendo por toda la carretera e incluso no paró ni en semáforos ni en señales de Stop a largo de esta.

Las autoridades del Departamento de la Policía de Plant City llegaron al lugar para atender a las víctimas. Informaron que Hernández murió en la escena. Los otros dos hombres sufrieron graves heridas, pero sus vidas no corren peligro y fueron trasladados a un hospital local.

Los investigadores creen que el vehículo podría ser un SUV de General Motors entre los años 2007 – 2014. El vehículo podría ser un Cadillac Escalade SUV metálico blanco perla, Chevrolet Tahoe o un Yukon GMC.

El vehículo puede tener daños en los faros y espejos laterales, dicen las autoridades.

“No tengo ninguna duda en mi mente, ni tampoco mi investigador, de que esta persona no sabía que había golpeado algo “, explicó el Sargento Alfred Van Duyne del Departamento de Policía de Plant City en un cominicado. “Si no es una persona, y mucho menos tres personas. Es ininteligible para mí por qué alguien no se detendría, y definitivamente queremos llevar a esa persona a la justicia. Queremos resolver esto para la familia “.

Los familiares de Hernández dijeron que los empleados del restaurante botaron a los jóvenes por no llevar el atuendo adecuado, estaban en un concierto en el lugar.

“Miguel era un hombre joven”, explicó Nicolás Saldivar, el tío de Hernández a Fox 13 News. “Era un muy buen chico. Realmente queremos descubrir quién hizo esto y qué sucedió, solo para sentirnos tranquilos en nuestros corazones. Estamos tratando de llegar al fondo de esto”.

El Departamento de Policía de Plant City solicita asistencia de la comunidad al proporcionar cualquier información que ayude a identificar el vehículo. Cualquier persona con información debe comunicarse con el Departamento de Policía de Plant City al (813) 757-9200 Los cargos penales están pendientes.

