Esto debes hacer si sospechas que robaron tus datos

(NOTICIAS YA).-Cuando una empresa sufre un robo de datos, la mayoría de los expertos y medios de comunicación se enfocan en los números y aspectos que son relevantes para las masas: cuántas cuentas/personas fueron afectadas, cuánto le costó a la compañía, cómo se pudo prevenir. Pocos, en cambio, revelan por qué debe importarle a la persona normal, común y corriente, que su información, probablemente, haya sido hurtada.

Si contratas el servicio, eres usuario o cliente de algún sitio o compañía que haya sufrido el robo de información, es importante que sepas de qué manera puede afectarte a ti y cómo puedes protegerte. Porque más allá que cambiar tu contraseña, hay otros aspectos que debes tomar en cuenta para no perder tu dinero o sufrir robo de identidad.

DIRÍGETE A LA COMPAÑÍA QUE PERDIÓ TU INFORMACIÓN

Si sabes que una empresa de la que eres cliente o usuario ha sufrido robo de datos, acércate para saber si eres uno de los afectados y recibir la compensación que muy probablemente te darán.

Cuando las empresas pierden información, por lo regular destinan una gran cantidad de dinero para varias cosas: la primera y más importante es investigar el alcance del robo y por qué ocurrió; la segunda suele ser para compensar a los afectados.

Algunas empresas ofrecen remuneración económica por el daño. En otros casos, sobre todo en aquellos que involucraron robo de datos bancarios (monitoreo crediticio), ofrecen el servicio de vigilancia a movimientos financieros de manera gratuita.

Puede resultar algo tedioso, pero comunicarte con la empresa que perdió tu información podría traerte beneficios que ayudarán a prevenir un daño más grande.

CUÍDATE DEL ROBO DE IDENTIDAD

En un robo de información no es suficiente monitorear tus movimientos bancarios. Si es posible, congela tus cuentas o solicita a tu banco que te notifique sobre cualquier movimiento sospechoso.

Otros casos como el robo de números de pasaporte que sufrió Marriott, son más complicados pues la única manera de “congelar” el uso de tu pasaporte es solicitar uno nuevo. Si crees que te pudieron haber robado esta información, considera renovarlo.

Otra manera de prevenir el robo de tu identidad es evitando compartir información personal en redes sociales. Algo tan sencillo como poner el nombre de tu mascota puede hacer que hackers accedan a tus cuentas si tu pregunta de seguridad es “cuál es el nombre de mi mascota”.

Toda la información que podría ser de uso para hackers y que subes a redes sociales, puede ser vendida en los mercados negros de la dark web y hacerte sujeto a estafas y robos de identidad.

HAY DISTINTAS MANERAS DE ROBAR LA IDENTIDAD

Tu identidad no solamente puede ser robada para usarla con cuentas bancarias. Algunos estafadores la usan para sacar beneficio de tu seguro médico o bien para cobrar tu dinero si es que recibes algún apoyo gubernamental.

Asegúrate de siempre leer cualquier correspondencia que provenga de tu proveedor de seguro médico y de cualquier organismo de gobierno para asegurarte de que no te cobren algún tratamiento que no hayas solicitado o recibido, o bien que no se hayan inscrito a algún programa social con tu nombre.

LOS ESTAFADORES USAN TU INFORMACIÓN DE DISTINTAS MANERAS

Cuando te roban información, es probable que no solamente la usen para sacar cuentas bancarias, cobrar beneficios a tu nombre o usar tu seguro médico. En algunos casos, la utilizan para extorsionarte o engañarte con el fin de robar tu dinero.

Con el fin de hacer que sus amenazas sean más legítimas, algunos estafadores usan la información que robaron o compraron de sus víctimas y, con un toque de datos ciertos, logran engañarlos para hacerlos pagar por algún servicio o rescate.

Tan solo recientemente se supo que unos estafadores compraron una lista de usuarios y contraseñas en el mercado negro. Con ella contactaron a los usuarios y les dijeron que tenían información sensible sobre ellos y que, de no pagar una cuota, se la harían llegar a sus familiares y colegas. Para hacerlo ver como una amenaza verdadera, incluyeron información personal, en este caso, sus contraseñas.

Otro caso es el recientemente reportado de personas de la tercera edad a quienes engañan haciéndoles creer que sus nietos están en algún problema con la ley, y les cobran la fianza. En estos casos utilizan, sobre todo, información de redes sociales: nombre de sus nietos, ocupaciones, a qué escuela asisten, y demás.