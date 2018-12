Maestra corta trenza a estudiante nativo americana en Nuevo México

(NOTICIAS YA).- Una maestra de una escuela preparatoria de Albuquerque, ya no trabajará para el distrito escolar tras ser acusada de cortarle la trenza a una estudiante nativo americana y llamar a otra “india sangrienta”, según informaron las autoridades.

Mónica Armenta, portavoz de las Escuelas Públicas de Albuquerque (APS), dijo que la relación entre el distrito y la maestra de la preparatoria Cibola, finalizó. Armenta no especificó si la maestra renunció o si fue despedida.

El incidente sucedió durante clases el pasado 31 de octubre, cuando la maestra y algunos estudiantes estaban disfrazados.

Una estudiante nativo americana de la comunidad Navajo, McKenzie Johnson, le dijo al Comité de la Junta de las Escuelas públicas de Albuquerque, que la maestra le había preguntado,

“¿Qué se supone que eres? ¿Un maldito indio?”.

A otra estudiante indígena, le cortó la trenza durante la clase.

“No esperaba escuchar ese tipo de cosas de mi maestra, simplemente vengo a la escuela para aprender”, dijo Johnson a la junta.

Una alumna, le dijo a una revista que la maestra cuestionó a los alumnos sobre un personaje de un episodio de la serie “American Horror Story”, si los estudiantes respondían correctamente les daba un malvavisco, si respondían incorrectamente les daba un pedazo de comida para perros.

Cuando la estudiante indígena con trenzas no respondió correctamente a la pregunta, la maestra le cortó la trenza, según dijo una estudiante que presenció el incidente.

El presidente de la Nación Navajo junto con la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés y Johnson, presionaron al distrito para abordar el incidente del día de Halloween, que recibió atención nacional.

La madre de Johnson, dijo que la decisión de que la maestra ya no esté en la escuela, fue una victoria a “corto plazo”, pero aun piden más. La familia también expresó sentir un alivio al saber que la maestra ya no forma parte del distrito y no lastimara a otro estudiante.

Johnson le pidió a APS que integre literatura y la historia de los nativos americanos en el currículo, agreguen los días festivos del Pueblo al calendario escolar y prohíba la vestimenta culturalmente apropiada en las escuelas.

El superintendente del distrito, se comunicó con los padres de los estudiantes para informarles que la empleada ya no daría clases en la escuela a partir del pasado viernes.

