Niño de 10 años asesina a su padre para que dejara de golpear a su mamá

(NOTICIAS YA).- Un asesinato esta conmocionando a una pequeña comunidad en México porque el protagonista es un niño de apenas 10 años, quien apuñaló mortalmente a su padre.

El pequeño le advirtió a su padre que estaba cansado de verlo golpear a su madre, quien seguía siendo víctima de violencia doméstica a pesar de estar separada.

La noche del pasado sábado el hombre de 35 años llegó a la casa de su expareja, en Tabasco, y madre de su hijo, tras una discusión empezó a golpearla salvajemente.

En algún momento el hombre, identificado como Higinio, desistió y se fue del lugar amenazando a la mujer de volver al día siguiente, según detallaron algunos vecinos.

Y tal como lo advirtió, el hombre cumplió y regresó durante el domingo a la casa de los padres de su expareja, quienes no se encontraban. Al ver a su exmujer sola, empezó a agredirla a puñetazos.

La escena fue presenciada por el hijo de la pareja, quien en un intento por defender a su madre se lanzó sobre su padre. Sin embargo, la fuerza no era la misma y su padre logró tirarlo al suelo con un simple empujón.

Al niño solo le tomó unos momentos reincorporarse e ir a la cocina para tomar un cuchillo y terminar con el ataque de su padre.

“Estoy cansado de que le pegues a mi mamá”, gritó el pequeño antes de apuñalar a su padre.

El cuchillo atravesó el pulmón izquierdo del hombre, quien murió en la sala de emergencia de un hospital privado al que fue llevado por los vecinos que se dieron cuenta de los trágicos hechos.

La familia reclamó el cuerpo del hombre para sepultarlo, mientras la familia materna del niño hace lo posible por protegerlo para evitar represalias.

Las autoridades de Tabasco han informado que la familia del hombre no se ha presentado para levantar una denuncia. Y aun cuando lo hicieran no es posible juzgar al niño, por lo que no hay culpables que castigar.

“Es inimputable, tan solo por su corta edad de 10 años; nada, es un niño que no responde por sus actos jurídicamente”, dijo la vicefiscal Aureola Rodríguez Cupil, cita El Universal.

Rodríguez destacó que el niño en realidad es una víctima “producto de un hogar con violencia”, y por lo tanto necesita atención psicológica sin que se le atribuya alguna responsabilidad en la muerte de su padre.