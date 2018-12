Peligroso fugitivo de Carolina del Norte podría estar en Maryland

(NOTICIAS YA).- Autoridades de la Policía Estatal de Maryland afirmaron que un peligroso criminal escapó de una prisión en Carolina del Norte y ha sido visto en el área metropolitana de Washington, Distrito de Columbia.

Reporte Policial

Cul Priest Lamont Jones, de 45 años, de aproximadamente seis pies y con un peso de 180 libras escapó de la Correccional del Condado de Hoke en Carolina del Norte.

La policía cree que puede haber viajado por el condado de Saint Mary o posiblemente estar en Maryland.

El sábado 1 de diciembre de 2018, aproximadamente a las 10:30 a.m., un oficial del Leonardtown Barrack respondió a la cuadra 45,000 de Take It Easy Ranch Road en Callaway, Maryland, por el informe de un vehículo sospechoso.

Efectivamente era el vehículo es el que Jones ocupó para escapar, el carro fue descrito como Chevrolet 1500 Z71 azul con marrón. Y una cámara captó la imagen del hombre con una sudadera negra con capucha. Esta ha sido difundida por la Policía Estatal para pedir a la población que esté atenta.

El carro había estado estacionado en el bosque detrás de un campamento por aproximadamente seis días, los investigadores creen que el vehículo fue robado por el fugitivo.

Se realizó una búsqueda en el área, pero Jones no fue localizado, por lo que basado en información de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte y la Oficina del Alguacil del Condado de Brunswick, Jones es considerado armado, peligroso y no debe ser confrontado.