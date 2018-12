Daniela Castro se declara inocente y demandará a quien la acusó de robo

(NOTICIAS YA).- La actriz Daniela Castro se encuentra de vuelta en su país de origen tras enfrentar a la justicia estadounidense por presuntamente haber robado artículos de una tienda departamental en Texas.

La mexicana ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México para hablar de lo sucedido desde que fue acusada en septiembre pasado. Los cargos en su contra fueron retirados esta semana luego de que la evidencia no indicara que Castro tenía la intención de robar.

“Soy la mujer más feliz y la más afortunada, que tuve un gran aprendizaje en este proceso de privación de libertad que tuve durante dos meses. Nunca estuve presa los dos meses, que quede muy claro, simplemente la privación de mi libertad de estar en un país que no es mi país, que no puedes regresar hasta que todo se esclarezca, como se está haciendo ahora”, explicó la actriz.

“He vivido la experiencia más difícil de mi vida, he sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada, por algunos medios, por otros no, a todos los que me crucificaron y a todos los que me dieron un voto de confianza, a ambos les agradezco, porque para mí, los tiempos de Dios son perfectos, y ¡yo soy inocente!, y se cometió una injusticia, yo soy madre de familia, tengo 32 años de mi vida trabajando, tengo una carrera, que a muchos de ustedes, sino es que a todos, les consta que tengo una carrera impecable”, agregó.

El abogado de Castro tuvo que intervenir en diversas ocasiones debido a que la actriz tenía dificultades para hablar al conmoverse cuando relataba su experiencia.

“Ella tenía una ansiedad muy terrible, empezó a tener perdida de pelo, no podía dormir, diferentes tipos de angustias”, dijo su representante, añadiendo que Castro sufre de estrés y ha recurrido a los antidepresivos.

El episodio también le habría hecho perder algunas ofertas de trabajo, pero la protagonista de “Me Declaro Culpable” asegura que su carrera ya empieza a recuperarse.

Daniela Castro informó que entablará acciones legales en contra de la tienda Saks Off 5th, mientras que uno de sus representantes afirmó que su clienta sufrió acoso durante el proceso de investigación, fue tocada inapropiadamente y puesta tras las rejas junto a personas bajo la influencia de las drogas.

Castro también habló sobre un audio que circuló días después de su arresto.

“El famoso audio filtrado, ese chat, salió por una despedida que yo le iba a hacer a la señora Grettell Valdez, una despedida de soltera, éramos 8 personas, amigos, dentro de ese chat, y me preguntaron que qué era lo que estaba pasando, y también aprendí ahí que hablar por el chat, aunque me dé flojera escribir, no lo debo de volver a hacer, y alguien de este chat filtró o vendió este audio, y no puedo asegurar quién fue, me puedo imaginar. Sin embargo, tengo el respeto para no informar, porque no le quiero hacer daño a nadie”, finalizó la actriz.

*Con información de Redacción Agencia México