Afiliadas de Univision se coronan con 38 premios Emmy’s en este 2018

(NOTICIAS YA).- Los premios Emmy, la academia que reconoce la excelencia de la televisión, galardonó a Entravision, afiliadas de Univision con 38 estatuillas este 2018.

Los reconocimientos fueron en diferentes áreas y en diferentes regiones de la nación.

A continuación, presentamos el listado de ganadores:

McAllen, Texas – Lone Star Emmy Chapter – 7 estatuillas

1. Categoría: Public -Current-Community Affairs – Program/Special/Series

Pieza: Noticiero Especial de SB4

Ganadores: Angel Covarrubias, Víctor Acosta, Leticia De León Karen, Castillo Joel Segovia y Maria Perez

2. Categoría: Interview/Discussion-Program/Special/Feature/Segment/Series

Pieza: Talk of the Valley

Ganador: Víctor Acosta

Colorado – Heartland Chapter – 22 estatuillas

1. Categoría: Team Coverage

Pieza: Terremoto en México

Ganadores: Juan Carlos Gutiérrez, Vanessa Bernal, Manuel Esquivel, Rocío Madera, Priscilla Cabral, Julio Sandoval, Isela González, Karen Vega, Juan Cardenas, Eduardo Flores Rodríguez, Rafael Contreras y Mauricio Jaramillo Mutis.

2. Categoría: Feature News Report / Light Feature

Pieza: Volando Por Sus Sueños

Ganadores: Rafael Contreras y Eduardo Flores Rodríguez

3. Categoría: Business/Consumer – News Single Story

Pieza: Mujeres Emprendedoras

Ganadores: Vanessa Bernal y Eduardo Flores Rodríguez

4. Categoría: Crime News Feature

Pieza: Una Mala Decisión

Ganadores: Priscilla Cabral y Julio Sandoval

5. Categoría: Business/Consumer – Program/Series/Special

Pieza: Sobreviviendo de Milagro

Ganadores: Rafael Contreras y Julio Sandoval

6. Categoría: Talent Weather Anchor

Pieza: Pasión por la Atmósfera

Ganador: Gastón Heredia

7. Categoría: Talent Reporter General Assignment

Pieza: Pesadillas y Sueños

Ganadora: Priscilla Cabral

El Paso, Texas – Lone Star Emmy Chapter – 4 estatuillas

1. Categoría: Societal concerns/news single story/feature

Pieza:

Ganadores: Alejandro Saldivar y Cesar Contreras

2. Categoría: Religion News single story/series/feature

Pieza:

Ganadores: Milton Baca, Oswaldo Escobedo

San Diego, California – Pacific Southwest Chapter – 3 estatuillas

1. Categoría: General Assignment

Pieza: Sobreviviendo una tragedia

Ganadores: Carlos Castillo y Marcos Serrano

2. Categoría: General Assignment

Pieza: Nuestros Héroes: Humberto Gurmilan

Ganadora: Paulina Castro

3. Categoría: Writer Short Form

Pieza: Noticias Ya/Lo Que Importa

Ganadora: Luisa Collins

Las Vegas, Nevada – Pacific Southwest Chapter – 5 estatuillas

1. Categoría: Investigative Report – Single Story or Series

Pieza: El Milagro del Perdón

Ganadores: Jorge Ávila y Gabriel Preciado

2. Categoría: Sports – News Single Story or Series

Pieza: Detrás de la máscara

Ganadores: Benjamín zamora y César Contreras

3. Categoría: News Crime – Single Story or Series

Pieza: Coloma, Tierra del Narco

Ganador: Gabriel Preciado

Orlando, Florida – Suncoast Chapter Emmy – 8 estatuillas

1. Categoría: Human Interest/News Series

Pieza: Mi Segunda Piel

Ganadores: Carmen Rodríguez, Camilo Díaz y Rafael Henríquez

2. Categoría: Informational/Instructional

Pieza: Paul en tus zapatos

Ganadores: Paul Gamache y Camilo Díaz

3. Categoría: Interactivity

Pieza: Series “El huracán Digital”

Ganadores: Clara Lenis, Rafael Henríquez y Chaid Neme

Washington, D.C. – National Capital Chesapeake Bay Chapter – 11 estatuillas

1. Categoría: Feature News Report – Light Feature/Light Series

Pieza: Lo que dicen los niños

Ganador: Alfredo Duarte

2. Categoría: Arts/Entertainment – Program Feature/Segment

Pieza: From politics to culinary arts: the story of Pati Jinich

Ganadores: Liliana González, Mario Ramos y Wilfred Rodríguez

3. Categoría: Military – No Time Limit

Pieza: Familia de Guerreros

Ganadores: Rafael Sánchez Cruz

4. Categoría: Education/Schools – Within 24 Hours

Pieza: Analfabetismo entre Hispanos

Ganadores: Edwin Pitti y Raul Ramos

5. Categoría: Technology – News Single Story/News Feature/News Series

Pieza: Proyecto NASA Latino

Ganadores: Edwin Pitti y Raul Ramos

6. Categoría: Promotion – News Promo – Single Spot

Pieza: February Sweeps Promo

Ganador: Edwin Pitti

7. Categoría: Anchor – News

Ganadora: Tsi-tsi-ki Felix