Revelan causas del fatal accidente de 2016 donde fallecieron 9

(NOTICIAS YA).- La fatiga y visión borrosa fueron los factores que generaron el accidente de un autobús de pasajeros en mayo del 2016. La junta de seguridad nacional de transporte determinó que el chofer no logró que el vehículo se mantuviera en el carril perdiendo el control de la unidad y luego volcarse.

El autobús de pasajeros de la línea OGA Charter había salido de Brownsville para dirigirse a un casino en el área de Eagle Pass. Al llegar a la ruta 83 al norte de Laredo ocurrió el accidente. 7 personas murieron en el lugar y otra más en el hospital. Una novena víctima murió días después a causa de las lesiones. 40 pasajeros resultaron heridos

La carretera estaba mojada por las lluvias, el camión contaba con un sistema antibloqueo de frenos inoperante. Supervisores descubrieron que el conductor del que aún no se ha revelado la identidad solo había dormido un promedio de dos horas la noche anterior al percance, además tiene visión borrosa a causa de un problema de salud.

LEE: Hombre que organizó fiesta es arrestado tras accidente en Santa Teresa

El reporte también muestra que las ventanas de lado izquierdo del vehículo se rompieron permitiendo que los pasajeros salieran expulsados de la unidad

De acuerdo con el informe: los últimos cinco años se han reportado cincuenta accidentes en la misma área causando la muerte de tres personas.

Los representantes de la compañía de autobuses señalaron que no sabía que el conductor del autobús tenía programado conducir más horas de las que debería. El informe concluye que la empresa de autobús no supervisó adecuadamente a sus conductore. La empres no está activa y enfrenta varias demandas judiciales a causa del accidente.