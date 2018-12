VIDEO: Policía salva a hombre de ser atropellado y resulta herido

(NOTICIAS YA).-Para Rony Bottex, de 65 años, fracturarse la pierna y usar muletas no es nada comparado con lo que podría haber ocurrido en la I-95 en Hobe Sound, en Florida, el lunes por la mañana.

“Si él no estuviera allí, si el oficial no estuviera allí, estaría muerto“, dijo Bottex.

Rony estuvo involucrado en un accidente en la I-95. El agente de patrulla de la autopista de Florida, Mithil Patel, de 31 años, fue el primero en responder y, mientras habla con Rony fuera del automóvil, una camioneta se estrelló contra un automóvil y lo envió girando en su dirección.

“Vio que el auto se me acercaba y me empujó a un lado y, gracias a Dios, me caí, pero él fue el que se lastimó por mí”, dijo Bottex. “Tomó el golpe y me apartó del camino”.