¿Por qué la pizza es tan adictiva?

(NOTICIAS YA).-La pizza fue recientemente clasificada como el alimento más adictivo, según un nuevo estudio de la Escala de Adicción a la Alimentación de Yale.

“No importa cuál sea el estilo de la pizza, si tienes una pizza en el horno, la pizza tendrá un olor excelente. Y te dará hambre”, dijo Bill DeJournett, editor de PMQ Pizza Magazine.

Según la publicación de CNN, la Psicóloga Erica M. Schulte, de la Universidad de Michigan y autora del estudio dice que los alimentos altamente procesados ​​como la pizza, con cantidades agregadas de grasa, carbohidratos refinados y sal, se asocian más con los indicadores de comportamiento de la adicción.

La combinación de los ingredientes de la pizza “parece ser especialmente gratificante y no se encuentra junta en los alimentos que se encuentran en la naturaleza… y esto puede contribuir a su asociación con conductas alimentarias similares a las de los adictos“, explicó Schulte.

Conductas como “pérdida de control sobre el consumo, los antojos y el consumo continuo a pesar de las consecuencias negativas”, agregó.

Pero, ¿qué es lo que hace que la pizza sea tan universalmente adictiva? Esto dicen los expertos:

Ingredientes y el cerebro

Gail Vance Civille, presidenta de Sensory Spectrum, una firma de consultoría dijo que “en parte es el hecho de que es la gran selección de ingredientes que contienen grasa, azúcar y sal. Eso complace a las amígdalas [un conjunto de neuronas en el cerebro] y hace que el cerebro esté muy contento”.

“La hermosa combinación de pan fermentado con levadura con mozzarella fermentada y queso parmesano, que constituyen un maridaje complementario de ingredientes agridulces y ácidos. Luego tienes el tomate caramelizado, que tiene un carácter vívido y afrutado, que complementa el queso”, describió.

DeJournett dijo que “es la Santísima Trinidad de la corteza, el queso y la salsa lo que realmente acentúa todo ese asunto del umami (quinto sabor)”.

“El queso es adictivo por sí solo… ¿y qué es mejor que el pan y el queso? Y luego, cuando lo emparejas con salsa, lo lleva a un nivel completamente nuevo, y es irresistible”, asegura.

Por otro lado, Herbert Stone, un científico sensorial, cree que “es adictivo porque no tiene nada de ofensivo. No hay nada que no te guste”.

La textura

La textura de la pizza es tan importante como su sabor: “Tienes lo crujiente de la corteza, la suavidad del queso y la humedad de la salsa… y si se hace correctamente, uno no domina al otro.”

El color

¿El color de salsa más atractivo? “Es un rojo más profundo, casi como de color púrpura. Eso es lo más atractivo… Con el queso más ligero, le da la combinación correcta en la mente del consumidor.”

“¡La pizza es una fiesta!”

Dejando a un lado toda esta textura y sabor, algunos dicen que la alegría y el atractivo de la pizza tienen tanto que ver con lo que representa.

“Cuando piensas en pizza, piensas en reunirte con amigos y familiares y disfrutar de una deliciosa comida o ver un partido de fútbol. Es una comunidad que se une al tipo de comida, y no creo que ninguna otra comida se replique de esa manera”, dijo.

“Es una comida divertida; es portátil, y no tienes que sentarte y ser formal. ¡La pizza es una fiesta!”.