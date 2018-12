Alerta de estafa al solicitar registros de Nuevo México en línea

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Salud del Nuevo México, está advirtiendo a sus residentes sobre una nueva estafa que está en marcha.

Según informes, funcionarios se sitios web no autorizados, cobran a las personas por solicitar actas de nacimiento y certificados de defunción con tarjetas de crédito y débito.

Si bien el departamento no acepta pagos con tarjetas de crédito o débito directamente en su sitio web, si ofrece un sitio web autorizado para estos servicios llamado VitalChek, una compañía independiente con la que se han asociado para brindar servicios y tomar todo tipo de pagos.

Funcionarios piden a las personas estar alerta y no usar sitios web no autorizados para no caer en manos de los estafadores.

Para más información en el sitio web oficial, HAZ CLIC AQUÍ.

Para visitar VitalCheck, HAZ CLIC AQUÍ.

Las personas que deseen solicitar un registro, también pueden llamar al 1-877-284-0963.