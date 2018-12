Boxeador mexicano confiesa su homofobia y justifica a Hitler

(NOTICIAS YA).- Dario Larralde supuestamente es un boxeador mexicano que podría representar al deporte en México en los juegos olímpicos de Tokyo en 2020 y protagoniza un escándalo en redes sociales luego de que se difundió un video en el que confiesa su homofobia, asegura que la comunidad LGBT lo acosa, los llama plaga, justifica los métodos de Hitler para someter y exterminar a personas.

“Yo sé que Hitler era muy mala persona pero en eso sí lo apoyo, los gays son una plaga y lo apoyo”, dijo Dario.

El video fue capturado de una cuenta de Instagram y desde que se replicó en redes sociales, se han creado cuentas falsas para reproducir los mensajes, videos y fotografías en donde el joven atacó a la comunidad LGBT con mensajes de odio en Internet.

No le deseo el mal a nadie, no deseaba que se hiciera viral lo que dije. Soy homofobico y la verdad no hay mucho que pueda hacer sobre eso🤷🏻‍♂️ así soy. Me nace ser así. Lo que dije estuvo mal y le debo una disculpa a todos. Así que perdon si lastime a alguien. Pero es mi opinion. — Dario Larralde (@dario_larralde) December 7, 2018

“Les tengo una fobia. A todas partes que voy hay gays, soy un magneto para los gays. Ahorita que fui a Palacio Hierro había un campo minado de gays, todos los gays de Palacio de Hierro, ¿Por qué a mi?”, asegurando que es acosado.

Dario, supuestamente ofreció una extraña disculpa, asegurando en un tuit que no le deseaba el mal a nadie y pidió que se respetara si él era homofóbico, que era una situación que no podía controlar. La publicación es extraña pues proviene de una cuenta de Twitter creada en diciembre de 2018 y es la única publicación que coincide con parte de su mensaje grabado en video. “Si tengo seguidores gays, que no lo dudo, pero me ‘cagan’, todo lo que hace su comunidad me caga, me caga”, dijo.

El supuesto boxeador justificó los golpes hacia la comunidad LGBT, aunque reconoció que no se les debe golpear. “Los gays, no te tiran el pedo, solo te acosan te siguen y ahora comprendo a las mujeres cuando salen del antro… les puedes decir que no y se prenden y te cazan y no entienden”, dijo.

Es inaceptable que alguien así represente a México en los @JuegosOlimpicos.

El discurso de odio y la ignorancia de @dario_larralde no pueden convivir con una fiesta que celebra la amistad, la hermandad y la inclusión.

Cero tolerancia al discurso de odio. @CONADE @CONAPRED https://t.co/Hry62cn4F7 — Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) December 7, 2018

El video fue capturado de una cuenta de Instagram de las stories de la plataforma. Ha sido difícil confirmar que la identidad de Daniel Larralde y su presunta participación como atleta en los próximos Juegos Olímpicos. Los que se han manifestado en contra del video han sido artistas como el actor Luis Gerardo Méndez, abiertamente de la comunidad LGBT, entre otros actores políticos y sociales en México que han pedido acciones ante la comisión contra la discriminación y a la del deporte del nuevo gobierno mexicano.