En México enseñan a hacer “sexting” de forma segura

(NOTICIAS YA).- Varias mujeres se unieron para ofrecer un taller en México que enseñará a otras mujeres a hacer sexting de una forma segura, y que les ayudará a fomentar su libertad de expresión y sexual.

El innovador taller es gratuito y es patrocinado por el gobierno de México, a través del ministerio de Cultura. El sexting es un anglicismo que se refiere al intercambio de mensajes sexuales y eróticos.

“Yo sexteo, ¿tú sexteas?”, es el nombre del programa y es impartido por el colectivo feminista Luchadoras, que define el sexting como un derecho sexual y de libre de expresión.

Sin embargo, esta práctica sexual puede terminar convirtiéndose en un arma de chantaje y humillación en contra de las mujeres, las víctimas en la mayoría de los casos, algo que se desea prevenir por medio del taller.

El sexting puede derivar en la porno venganza, la exhibición no autorizada de imágenes íntimas, que ya es considerado un delito en casi 40 estados de Estados Unidos pero solo en ocho de México; país tradicionalmente machista y en el que son asesinadas siete mujeres diariamente.

Lulú Barrera, una de las fundadoras de Luchadoras, señala que la sociedad y la legislación le advierten a las mujeres que “sextean” que se deben de cuidar y no expresarse sexualmente, lo que ella considera un grave error.

“Lo que hacen es culpabilizarlas, revictimizarlas”, destacó la activista, que es una de las instructoras en el taller.

El programa del taller incluye ejercicios para el reconocimiento del cuerpo e instrucciones de seguridad digital, como el uso de algunas aplicaciones que pueden ser un buen aliado para ocultar rostros y rasgos particulares.

Además se dan a conocer plataformas que pueden tener chats secretos o la opción de autodestruir los mensajes compartidos.

El sexting es una práctica que debe ser consensuada por los participantes y en la que se deberían de establecer reglas, procurando que la principal sea no compartir las imágenes fuera del chat.

Para procurar que sea seguro, es importante cuidar las fotografías que se envían, tratando de no exhibir el rostro o rasgos que permitan la identificación, además de evitar hacerlo con extraños. Hay aplicaciones que te pueden ayudar a borrar los datos de la imagen, como la hora y lugar en donde fue tomada.

Marytrini Aguilar, es una mujer mexicana de 43 años con un matrimonio estable y dos hijos mayores, puede no ser lo que la mayoría de las personas tienen en mente cuando piensan en la palabra “sexting”, pero se siente orgullosa de tomar el taller y explotar su sexualidad.

“Sexting me hace sentir libre para expresar mi sensualidad. Adula mi vanidad y me hace sentir segura. Me complace complacer a la persona a la que le envío la foto”, dijo Aguilar a AFP.

Esta mexicana alienta a otras mujeres a considerar el sexting como una forma de libertad de expresión y liberación sexual, pero sin olvidar tener precaución por los peligros.