Kevin Hart ya no conducirá los Óscar por escándalo de homofobia

(NOTICIAS YA).- El comediante Kevin Hart ya no será el anfitrión de la ceremonia de los premios Óscar después de una polémica el jueves por unos tuits homófobos.

Los tuits, escritos entre 2009 y 2011, incluyen lenguaje despectivo en referencia a los gays y sobre la sexualidad. Algunos de los tuits ya han sido borrados.

“He decidido no ser el anfitrión de los Óscar de este año”, dijo Hart, vía Twitter. “Esto porque no quiero ser una distracción en una noche que debería ser celebrada por tantos artistas increíblemente talentosos. Mis sinceras disculpas a la comunidad LGBTQ por las palabras insensibles de mi pasado. Lamento haber lastimado a personas… Estoy evolucionando y quiero seguir haciéndolo. Mi meta es unir a la gente, no dividirnos. Mucho amor y agradecimiento a la Academia. Espero que nos volvamos a encontrar”.

LEE: Boxeador mexicano confiesa su homofobia y justifica a Hitler

Hart había anunciado en su página oficial de Instagram que sería anfitrión de la gala por primera vez el próximo año.

“Durante años me han preguntado si sería anfitrión del Óscar y mi respuesta fue siempre la misma… Dije que sería una oportunidad única en la vida para mí como comediante y que sucedería cuando tuviera que pasar”, escribió el martes al anunciar la noticia.

LEE: Amenazó con bombardear su escuela para exterminar alumnos LGBT

En otra publicación de Instagram el jueves, Hart dijo que la Academia le pidió disculparse o si no buscarían a otro anfitrión. Hart dijo que eligió no ofrecer la disculpa y en cambio retirarse porque, dijo, no quiere contribuir a “alimentar a los trolls de internet”.

“La razón por la que lo hice es porque lo he abordado muchas veces”, dijo Hart. “No voy a seguir regresando a los viejos tiempos cuando ya avancé y ya me encuentro en un espacio completamente diferente en mi vida”.

LEE: Conductor de Uber arrastra a cliente por ser homosexual

Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, un grupo que aboga por los derechos civiles LGBT, respondió a Hart en Twitter.

“Tienes una oportunidad poco común de hacerte responsable, educar a la gente en este momento y enviarle el mensaje a los jóvenes LGBTQ de que son importantes y merecen dignidad y respeto. Dices que has madurado. Muéstranoslo. Corrige las cosas hirientes que dijiste y reafirma a las personas LGBTQ”, dijo Griffin.

*Con información de CNN