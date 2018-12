15 razones por las que estas subiendo de peso aunque hagas dieta

(NOTICIAS YA).-La pérdida de peso sigue siendo increíblemente desafiante para la mayoría de las personas, incluso si están comiendo bien, como lo demuestra la creciente epidemia mundial de obesidad.

Según un estudio reciente en el Journal of the American Medical Association, aproximadamente la mitad de los adultos con sobrepeso y obesos informan que están tratando de perder peso.

Pero los pacientes a menudo preguntan: “¿Por qué no estoy bajando de peso?” No hay una respuesta simple y universal a esta pregunta pero, aseguran.

La Dra. Holly Lofton, directora del Programa de Control de Peso en NYU Langone Health, dijo en entrevista con el sitio web INSIDER que este es un problema común para sus pacientes, pero hay soluciones.

Según especialistas en medicina y nutrión, estas son algunas de las razones más comunes por las que no estás perdiendo peso:

1. ‘Amnesia’ de calorías

Este es uno de los problemas más comunes y fáciles de solucionar: en pocas palabras, las personas suelen comer más calorías de las que creen olvidando de las pequeñas cosas, durante o entre las comidas, que se suman y pueden interferir significativamente con la pérdida de peso.

2. Relajas tu dieta demasiado los fines de semana

Tres días (viernes, sábado y domingo) de comer más relajado (y en muchos casos beber) pueden borrar fácilmente cuatro días de esfuerzo más concentrado.

3. Efectos secundarios de medicamentos

Según la Dra. Caroline Apovian, presidenta de la Obesity Society, algunos medicamentos recetados frecuentemente que pueden causar aumento, incluidos:

• Benadryl

• Ambien

• Benzodiazepinas

• Antidepresivos

• Antipsicóticos más antiguos

• Paxil, betabloqueantes (para la presión arterial alta)

• Varios medicamentos para la diabetes, incluidos insulina

• Sulfonilureas

• Tialidazonas

• Algunos métodos anticonceptivos

• Especialmente Depo-Provera

4. Quizá comes demasiado de algo rico en calorías

Es cierto que las recomendaciones sobre la grasa en la dieta han cambiado en la última década, y la ciencia de la nutrición ha descubierto que la grasa no saturada, que incluye nueces, semillas, aguacate y aceite de oliva, desempeña un papel importante en una dieta saludable.

Sin embargo, podrías estar comiendo demasiada grasa saludable. Tienes que saber que la grasa tiene más del doble de calorías que los carbohidratos o las proteínas, por lo que estas calorías se acumulan más rápidamente.

5. Anticonceptivos

Algunos anticonceptivos podrían hacer que ganes unos cuantos kilos de más.

Según WebMD, las píldoras anticonceptivas tienen menores cantidades de hormonas, por lo que es menos probable que causen un aumento de peso.

6. Desequilibrio hormonal

Las hormonas controlan la mayoría de sus funciones corporales. Si aumentas de peso sin una explicación obvia, podría ser una señal de que tiene un desequilibrio hormonal.

Según StyleCraze, las hormonas que tienen más probabilidades de causar aumento de peso son: la insulina, la leptina, la grelina, el estrógeno, el cortisol, la testosterona, la progesterona, la melatonina, los glucocorticoides y los producidos por la tiroides.

7. Síndrome de ovario poliquístico

De las afecciones médicas más comunes que causan aumento de peso es el síndrome de ovario poliquístico, una afección que causa un desequilibrio de las hormonas reproductivas, que puede causar infertilidad.

8. Historial familiar o genética

Lofton dijo que si bien la genética puede predisponer a las personas a ganar peso o tener problemas para perder peso, podría superarse.

9. Envejecer

A medida que el cuerpo envejece es más propenso a perder masa muscular y almacenar grasa. El metabolismo cambia y a veces las prácticas de ejercicio que usaban en su juventud ya no funcionan.

10. Estres

El estrés provoca que su cerebro anhela alimentos reconfortantes y estabiliza sus células grasas.

11. No dormir las horas recomendadas

La falta de sueño te permite comer más y también activa las hormonas del estrés.

Cuando no estás durmiendo, tu cuerpo lo procesa como estrés, dijo Lofton. “Si no estás durmiendo al menos siete horas [una noche] para un adulto, el cuerpo no recibe adecuadamente la respuesta hormonal sobre la cantidad de grasa que tienes”, dijo.

12. Falta de ejercicio

Incluso si está haciendo una dieta adecuada, necesita ejercicio para aumentar su metabolismo.

Cuando empiezas a perder peso, tu cuerpo reacciona aumentando tus hormonas del hambre para recuperar las libras. Al mismo tiempo, tu metabolismo es más lento porque eres más ligero. El remedio es el ejercicio.

13. Ganar masa muscular

Si hace suficiente ejercicio, su cuerpo podría producir suficiente músculo hasta el punto de ganar masa muscular y, por lo tanto, peso.

Mientras haces ejercicio, quemas grasa y construyes músculo. Si aumenta de peso pero tiene una buena rutina de ejercicios y una dieta saludable, es posible que el peso sea masa muscular, especialmente porque los músculos son más pesados que la grasa.

14. Tu cuerpo es resistente a la insulina

Según el CDC, aproximadamente el 30% de los adultos y casi el 70% de los adultos con sobrepeso tienen síndrome metabólico, una constelación de anomalías fuertemente asociadas con la resistencia a la insulina y el exceso de producción de insulina.

La insulina suprime la liberación de grasa almacenada y promueve la formación de grasa del azúcar.

15. Hay otras razones potenciales por las cuales podrías subir de peso a pesar de tu esfuerzo por bajar

• Comer en exceso después de los entrenamientos

• Comer una dieta altamente inflamatoria llena de alimentos procesados

• Frutas y verduras inadecuadas

Pero la lista anterior debería ayudarte a pensar en cómo mover la balanza en la dirección correcta.