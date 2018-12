3 robos a negocios durante la madrugada del lunes en Lakewood

(NOTICIAS YA).- Autoridades de Lakewood, reportaron tres robos en negocios de la ciudad que sucedieron el lunes por la mañana y que al parecer podrían estar conectados.

El primero sucedió alrededor de las 2:30 a.m. en una gasolinera Conoco en el 1095 S. Wadswoth Blvd. El segundo en la tienda Super Smoke Shop en el 1890 S. Wadsworth Blvd. justo antes de las 3 a.m. y el tercer robo se reportó en una tienda de empeño EZ Pawn en el 7620 W. Colfax Ave. alrededor de las 3:10 a.m.

Según la policía, los sospechosos parecen ser los mismos en los tres robos, pero no hay indicios de su identidad porque llevaban guantes y sudaderas con capuchas que ocultaban sus rostros.

Los ladrones parecen haber conducido una camioneta azul oscura, posiblemente modelo Chevrolet o GMC 2500 de principios del año 2000.

La policía dijo que los sospechosos parecen haber usado una barra de metal o un bate para ingresar a cada uno de los negocios y que entraron y salieron en dos o tres minutos.

La investigación de los tres robos aún está en curso. Cualquier persona con información se le pide comunicarse con el Departamento de Policía de Lakewood.