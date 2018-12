China prohíbe venta de la mayoría de iPhones aumentando tensión con EUA

(NOTICIAS YA).-Una corte en China ha prohibido la venta de la mayoría de los modelos de iPhone en su país, aumentando más tensión a la situación entre Estados Unidos y el país asiático, en la antesala de lo que muchos llaman “una guerra fría de mercado”.

La prohibición viene después del fallo a favor de Qualcomm en una disputa por patentes contra Apple, y afecta a casi todos los modelos del iPhone excepto a los nuevos modelos como iPhone XS, iPhone XS Plus o iPhone XR, los cuales aún no estaban disponibles cuando se presentó la demanda.

Los iPhones que sí abarca la prohibición equivalen entre un 10% y 15% de las ventas totales del teléfono en China.

El tribunal otorgó un par de medidas cautelares preliminares solicitadas por Qualcomm, un fabricante estadounidense de microchips. Qualcomm afirma que Apple viola dos de sus patentes en el iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. Las patentes permiten a las personas editar y cambiar el tamaño de las fotografías en un teléfono y administrar las aplicaciones utilizando una pantalla táctil, de acuerdo con Qualcomm.

El efecto práctico de la medida cautelar aún no está claro. El fallo se anunció públicamente el lunes, pero se puso en vigencia la semana pasada, pero Apple dijo en un comunicado que todos los modelos de iPhone siguen disponibles en China.

“Si Apple está violando las órdenes, Qualcomm buscará la ejecución de las órdenes a través de los tribunales de ejecución que forman parte del sistema judicial chino”, dijo Don Rosenberg, abogado general de Qualcomm, en un comunicado.

Apple acusó a Qualcomm de jugar trucos sucios, incluida la afirmación de una patente que ya había sido invalidada por los tribunales internacionales, y otras patentes que nunca antes había utilizado. Apple dijo que buscará una respuesta legal en la corte.

“El esfuerzo de Qualcomm por prohibir nuestros productos es otro movimiento desesperado de una compañía cuyas prácticas ilegales están siendo investigadas por reguladores de todo el mundo”, dijo Apple.

Apple presentó el lunes una solicitud para que el tribunal reconsidere su decisión. Qualcomm aplaudió el fallo y dijo que Apple le debe dinero por usar su tecnología.

“Valoramos profundamente nuestras relaciones con los clientes, rara vez recurrimos a los tribunales para obtener asistencia, pero también creemos firmemente en la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual”, dijo Rosenberg. “Apple continúa beneficiándose de nuestra propiedad intelectual mientras se niega a compensarnos”.

Los inversores fueron en su mayoría impasibles. Las acciones de Apple (AAPL) eran casi planas el lunes por la tarde. Las acciones de Qualcomm (QCOM) subieron un 2%.

EN MEDIO DE UN AMBIENTE TENSO

El fallo de la corte China cayó de sorpresa pues se esperaba que lo hiciera en contra de Qualcomm.

Aunque es difícil determinar si la decisión se vio afectada por la tensión política entre los Estados Unidos y China, sí suma más tensión a una situación de por sí complicada entre ambas naciones.

Partiendo desde el problema con los aranceles, pocos días después de que ambos países firmaran una tregua por 90 días, surgió la noticia de la detención de la CEO de Huawei en Canadá, provocando ya incluso amenazas de parte de China hacia el país norteamericano.