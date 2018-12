Este es considerado el cruce más peligroso para los peatones en Tampa

(NOTICIAS YA).- En la esquina de la calle W Waters y la avenida N Florida de Tampa Bay, es el único cruce peatonal que se encuentra en la distancia de casi dos millas, algo que convierte esta carretera en la más peligrosa para quienes caminan con miedo por las calles a lo largo de nuesta ciudad.

“Si no es aquí es más abajo o mas arriba pero siempre hay un accidente aquí”, dijo un residente preocupado, Armando Otero, a Noticias Ya.

Cada día, para ir a su trabajo, Otero debe cruzar la avenida Florida, y dijo que él sabe muy bien qué tan peligrosa es esta calle, especialmente para peatones como él.

LEE: VIDEO: Asaltan a hombre y lo golpean en su casa en vecindario de Tampa

‘El poste que esta allí por poco se lo han llevado por accidentes, aquí cada rato hay un accidente, aquí no hacen como en otros sitios que le ponen los cruces que pueden presionar el botón y el semáforo cambia másrapido para los ancianos, y ya ha habido muchas ocurrencias con ellos lamentablemente”, añadió Otero.

En el tramo de la carretera es en donde hay varias actividades comerciales y también una residencia para ancianos de bajo recursos.

El año pasado registró el número récord de casi 20 peatones muertos en accidentes de tránsito en Tampa Bay, un problema que según César Hernández, un experto en vías de transporte, radica en la administración local.

“Yo no se por qué se tiene que esperar hasta que haya algo a este nivel, como una muerte, para mejorar nuestras calles”, dijo Hernández a Noticias Ya. “En muchas áreas que no tienen muchos recursos se ve que no están manteniendo estas calles hasta que haya un accidente”.

LEE: Residentes preocupados: vandalizan 17 autos en vecindario de Tampa Bay

Mientras en otras calles ya han sido instalados nuevos dispositivos de cruces de alta visibilidad con un costo de millones de dólares para los contribuyentes, desde el pasado 2015 un plan del condado Hillsborough ha prometido más seguridad para los peatones en esta avenida.

LEE: Camioneta se estrelló en una casa en Tampa y mujer resultó herida

No comunicamos con el commisionado Les Miller, competente por este Distrito, pero no quiso comentar porque al día de hoy, aun se mantiene la misma situación, aunque podría cambiar en los próximos meses. Con la llegada del nuevo año, se espera que llegarán nuevas señales de tránsito en esta carretera.

“Lo que está sucediendo en avenidas como la Florida es que no tienen para dónde caminar y cruzar, ahora con los nuevos recursos vamos a poder tener la avendidas para caminar y cruzar”, concluyó Hernández.

VIDEO RELACIONADO