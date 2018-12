Furia al volante se incrementa en Florida durante época navideña

(NOTICIAS YA).- La mejor época del año ya está aquí, al menos de que tengas que viajar, y es que los resultados de un nuevo estudio revelan que en estas fechas, es cuando más se incrementa la furia al volante en nuestro estado.

Mientras miles de viajeros se preparan para salir a la carretera, el reporte realizado por Gas Buddy dice que los conductores tienen casi un 200% más de probabilidades de conducir agresivamente durante la temporada de vacaciones.

“Es absolutamente loco. Te subes a la autopista y la gente simplemente se pone delante de ti sin mirar por sus espejos. Creo que en aproximadamente un mes, casi me han atropellado unas seis veces”, dijo Amanda Myers, de la Florida, reportó Fox 13 News.

LEE: Furia al volante deja a una niña de 3 años con disparo en la cabeza

De acuerdo con las clasificaciones de Gas Buddy, Florida está en el número seis para los estados con los peores conductores durante las vacaciones.

“La Navidad es una locura y yo también me he estresado, así que lo entiendo. La gente no tiene tiempo para esperar por nada y solo quieren llegar a donde van, por lo que últimamente ha habido muchos más choques”, dijo Deanna Verastegui a ABC.

Aunque durante las vacaciones navideñas hay más peligro en las vías por furia al volante en Florida, esto no es poco común en el estado en otros meses del año. Florida tiene más casos que estados más grandes como California o Texas. Desde el 2014, hubo 157 casos en California, 220 en Texas y 227 en Florida. Por otro lado, de acuerdo con datos obtenidos de Gun Violence Archive, Florida también está en el primer puesto de casos de furia al volante que aportan armas de fuego, reportó ABC Action News. Y es que, desde el 2014, más 20 personas han muerto debido a un arma de fuego en las carreteras. Otras 60 personas han resultado heridas.

LEE: Le rompió el brazo a una mujer durante incidente de furia al volante

Sin embargo, más descuido en la carretera significa más accidentes, que causan tráfico y dolores de cabeza a quienes se dirigen a casa para las disfrutar de las vacaciones. “Los conductores de Florida son mucho más rápidos, mucho más veloces y mucho más descuidados en la carretera”, dijo Mark Johansen a Fox 13.

LEE: Furia al volante en Florida subió un 71 % en los últimos años

Entonces, ya sea que estes viajando para ver a tu familia o salgas a buscar algunos regalos de última hora, recuerda reducir la velocidad y conducir con precaución, así te asegurarás de que tú y tus acompañantes lleguen al año nuevo.

VIDEO RELACIONADO