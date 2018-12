La asquerosa razón por la que no deberías beber café en un avión

(NOTICIAS YA).-Nunca deberías pedir té, café, ni nada relacionado con agua caliente para beber en un avión, según un nuevo estudio.

¿No es extraño que los asistentes de vuelo no tomen bebidas calientes mientras surcan los cielos?

Según la publicación de The Daily Meal, una azafata anónima dijo que no creía que los tanques de agua en los que se almacena el agua caliente, para bebidas y los lavabos del baño, se limpien con la suficiente frecuencia.

El estudio del Centro de Políticas Alimentarias de la Universidad de Nueva York de Hunter College, confirmó que lamentablemente, eso es cierto.

Charles Platkin, profesor de nutrición y director ejecutivo del Centro de Políticas Alimentarias, al New York Post dijo que “los aviones entran, [y los tanques] no se vacían ni se limpian, porque no hay tiempo para eso.”

Continuó: “El tanque de agua se está llenando en la parte superior [después de] cada uso. Lo que sea que quede en el fondo permanece allí y se sienta allí “, dijo.

Se consultó a once aerolíneas sobre el valor nutricional de sus refrigerios en vuelo y los procedimientos de los tanques de agua: Delta y United dicen que utilizan un proceso de desinfección con ozono de alta tecnología al menos trimestralmente para limpiar sus tanques, pero Platkin dice que no se deja engañar.

“Apenas limpian los aviones en mi opinión. Estoy seguro de que algo que está oculto como el agua no es una gran prioridad”, dijo.

El estudio de Hunter College está respaldado por otro de la Agencia de Protección Ambiental y los resultados no te van a gustar:

Uno de cada ocho aviones en todo el país no cumple con los estándares de seguridad del agua.

en todo el país no cumple con los estándares de seguridad del agua. 12 por ciento de los aviones comerciales dieron positivo para bacterias fecales en el suministro de agua del grifo.

comerciales dieron en el suministro de agua del grifo. El agua con la que se lava las manos en el baño de un avión y el agua caliente, que entra en tu café o té, podría contener algún tipo de bacteria fecal.

Sin embargo, la asociación que representa a muchas de las aerolíneas más grandes, Airlines for America, defendió sus estándares de higiene y abastecimiento de agua:

“Las aerolíneas trabajan en estrecha colaboración con la Agencia de Protección Ambiental para garantizar que el agua recibida de los municipios para los sistemas a bordo sea segura”, declaró la asociación a Business Insider.

Concluyen los investigadores que lo mejor sería evitar beber agua del grifo en un avión, “ lo que también significa mantenerse alejado del café y el té”.