En 200 años humanos han causado cambios climáticos que toman millones

(NOTICIAS YA).-En menos de 200 años, los seres humanos hemos revertido una tendencia de enfriamiento de millones de años, según sugiere una nueva investigación.

Si el calentamiento global continúa sin control, la Tierra en 2030 podría parecerse a la Tierra de hace 3 millones de años, según un estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Durante esa época, conocida como el Plioceno medio, las temperaturas eran más altas, en alrededor de 2 a 4 grados Celsius, y los niveles del mar eran más altos, en aproximadamente 20 metros que en la actualidad, explicó Kevin D. Burke, autor principal del estudio e investigador y candidato a doctor en el Instituto Nelson de Estudios Ambientales de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Hoy es “uno de los escenarios más difíciles en los que nos hemos encontrado”, dijo Burke. “Este es un período muy rápido de cambio climático. Es importante buscar cualquier cosa que podamos hacer para frenar esas emisiones”.

Los científicos del clima dicen que nuestro planeta es aproximadamente 1 grado Celsius más caliente de lo que era entre 1850 y 1900 y que esto se debe en parte a las emisiones de gases de los automóviles, aviones y otras actividades humanas. Algunos gases, como el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor en la atmósfera y producen un “efecto invernadero” que calienta el planeta.

ACABANDO CON EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

Flavio Lehner, científico del proyecto en el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de EE. UU., Dijo que las novedades del estudio son los intentos de “establecer paralelos entre los climas pasados ​​y futuros”.

Lehner, quien no participó en la investigación, dijo que las comparaciones con el pasado suelen ser complicadas por “muchas incertidumbres” que hacen que sea difícil “reconstruir y comprender el cambio del hidroclima, incluso en los últimos mil años”.

“El estudio aquí no reduce mágicamente estas incertidumbres, pero parece evitar el problema al basarse en gran medida en las simulaciones de modelos climáticos de climas pasados”, dijo. “Eso no es necesariamente un avance científico, pero todavía es un estudio interesante”.

Nick Obradovich, científico investigador del grupo de cooperación escalable en el MIT Media Lab, dijo que “está bien establecido que la tasa de calentamiento que estamos experimentando actualmente es notable en relación con las tasas históricas de calentamiento”.

“Saltar de nuevo a climas que no se han visto durante millones de años, en el transcurso de décadas, probablemente afectará totalmente el futuro de la humanidad“, dijo Obradovich, quien tampoco participó en la investigación. “Es muy posible que tanto los sistemas ecológicos como los humanos no se adapten lo suficientemente rápido, con consecuencias devastadoras. Nadie sabe exactamente cómo se verá este futuro, pero si no reducimos las emisiones de manera drástica e inmediata, es poco probable que sea bonito”.

Burke enfatizó: “Esto no es realmente un problema para el futuro; es un problema actual. Lo que estamos demostrando es que en la próxima década o dos, es posible que veamos climas como el del Plioceno”.

Para evitar ese futuro, tanto los representantes políticos como los individuos deben tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, dijo. Individualmente, podemos tomar el transporte público o usar bicicletas en lugar de conducir, sugirió. Y podemos comer menos de una dieta basada en carne o carne de vacuno.

“Cuando piensas en la cantidad de personas que podrían hacer un cambio como ese, eso podría tener un efecto significativo”, dijo Burke. “Cualquier cosa que podamos hacer para frenar esas emisiones es importante”.

