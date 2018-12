Jueces mexicanos ganan más que el presidente Trump, dice AMLO

(NOTICIAS YA).- Los jueces mexicanos que pretendan cobrar más de 500 mil pesos, cerca de 25 mil dólares al mes, podrían arriesgarse a ser encarcelados en el peor de los casos luego de que existe una controversia legal con la aprobación de la ley de tope de salarios máximos en el nuevo gobierno mexicano. El Congreso aprobó la reforma que fija como tope salarial el sueldo del presidente de México: 108 mil pesos, 50 mil dólares.

Los jueces se han negado a bajarse el sueldo al igual que otros funcionarios descentralizados como los electorales y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en hacerle frente a la polémica y emprender un pleito legal contra los jueces para que se bajen el sueldo. Los diputados están por aprobar la ley de egresos e ingresos y contemplarán topes salariales a 108 mil pesos para 2019, quienes lo desacaten podrían ir a la cárcel por violar una ley constitucional.

“En sueldo bruto más otras prestaciones que no están indicadas, pero si no son 600 mil, son 500 mil. Lo que no tengo duda es que son los servidores públicos mejor pagados del mundo. Solamente Donald Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte, con todo respeto”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

El salario bruto es entre 120 a 150 mil pesos, más bono de riesgo de 45 mil pesos, prima vacacional, bonos de productividad, su haber equivalente a más de 100 mil pesos (fondo para el retiro) y seguros médicos.

Los juzgadores de México, jueces de distrito y magistrados se manifestaron y señalaron que es una intromisión del poder ejecutivo que legalmente es independiente para guardar y hacer guardar la constitución.

“La independencia no es un manto de impunidad, es un derecho humano para tener a alguien que lo defienda del abuso de las autoridades. No puede llamarse democrático a un país sin el contrapeso de poderes”, comentó Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados en México.

Ambas partes ya evalúan su estrategia legal para defenderse en un periodo que coincide con la elección de dos nuevos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde están postulados dos simpatizantes de Morena, del partido político que fundó Andrés Manuel López Obrador.