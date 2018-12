VIDEO: Jugaba Fornite y se enteran que “golpea a su novia”

(NOTICIAS YA).- Luke Munday, de 24 años, fue arrestado tras supuestamente golpear a su novia. Según medios locales, el australiano llevaba horas jugando Fortnite cuando su pareja le pidió que lo dejara y fuera a cenar.

Munday le contesta que ya casi va a terminar, que se vaya mientras ella le dice que ya está cansada de los videojuegos.

Tras discutir, el joven que transmitía en vivo a través del video juego, se levanta de su silla y se le olvida apagar la cámara y micrófono. Los ruidos que se escuchan son como de golpes, aseguran quienes le hablaron a la policía para denunciar un caso de violencia doméstica.

Mientras están los gritos de la mujer, también se percatan del llanto de sus dos hijas que estaban presentes.

El video termina cuando él grita que lo deje. El incidente se registró el domingo a las 11:30 de la noche. Tras viralizarse, la policía acudió a arrestarlo con cargos de asalto común y salió libre bajo fianza.

En entrevista con The Daily Telegraph, Munday comenta que la gente está asumiendo cosas que no ven. Añadió que todos piensan que golpeó a su novia de 21 años, pero asegura que no es cierto.

El jueves será su audiencia y espera que salgan las pruebas que demuestren que no agredió físicamente a su pareja quien informa se encuentra bien de salud.

Munday trabaja para la empresa Telstra quienes decidieron descansarlo mientras se llevan a cabo las investigaciones.