VIDEO: No te dejes engañar por “masajitas” en grupos de Facebook

(NOTICIAS YA).- Las redes sociales son una de las vías favoritas para los estafadores de atrapar presas fáciles. Y es que muchas personas han sido engañadas en el internet, al ser contactadas por mujeres muy jóvenes, quienes ofrecen de manera provocativa momentos inolvidables y masajes y hasta con un “final feliz”.

Sin embargo, esto se trata de una mentira para quitarte tu dinero. Muchas de estas engañosas publicaciones se han visto en varias páginas de Facebook de hispanas de la bahía de Tampa y de la Florida Central.

“Esos anuncios que son inmorales, yo los he visto mucho en diferentes grupos de Facebook, me ha sucedido en varios de los grupos que yo manejo que me aparece una prostituta promocionándose, o estafas, y lo reporto a los administradores como si fuera un spam”, dijo “Luis”, un residente de Tampa Bay, administrador de grupos hispanos en Facebook, quien se quiso mantener en el anonimato.

Se contactó con una de las supuestas masajistas, y en cuestión de segundos contestó al mensaje.

De acuerdo con los mensajes recibidos, la “masajista” promete relaciones sexuales, sin limitaciones y todo incluido desde 120 dólares la hora hasta 280 dólares por 5 horas. Ella nada más pide una condición: pagar antes, a nombre de a quien ella llama su “jefe” para reservar la engañosa cita de pasión.

No te dejes engañar, este ha sido un método muy efectivo para estos ladrones, y una vez que transfieras el dinero, no aparecerán nunca más. Sin embargo, si no pagas, te vuelven a contactar pero para amenazarte y decirte que te harán daño. Las autoridades recomiendan denunciar estos anuncios falsos.

“Se estan poniendo muy inteligentes los que están ofreciendo la prostitución, lo ponen en las historias (de redes sociales) sabiendo que en menos de 24 horas esta evidencia desaparece”, dijo Danny Alvarez, vocero de la oficina del alguacil del condado Hillsborough a Noticias Ya. Tienes que tener cuidado, porque quien te esta contactando no es por seguro la muchachita bonita que está en la foto, normalmente es alguien que te quiere hacer algún daño”.

Se siguió hablando con la supuesta masajista, quien nos dio precisos detalles de cómo enviarle el dinero hasta que nos pasó a su jefe, quien nos llamó de la República Dominicana, insultando y amenazando hasta con la muerte de familiares.

De haber seguido sus instrucciones, o sus amenazas, en tan solo pocos minutos se pudo haber perdido cientos de dólares y quizas esto es precisamente lo que pasa cada día a quienes caen en esta trampa.

