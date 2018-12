Abuela abandona nieto con autismo en área de descanso de Kansas

(NOTICIAS YA).- Una abuela de 69 años, enfrenta cargos por negligencia infantil luego de que un niño autista de 17 años, fuera encontrado solo un área de descanso el mes pasado.

Este lunes, la Oficina del Alguacil del condado Greenwood y la Oficina del Alguacil del condado Rogers en Oklahoma llevaron a cabo una investigación conjunta que llevó al arresto de Janie L. Gill.

La investigación comenzó el 29 de noviembre, cuando un conserje de Beaumont detuvo al adolescente alrededor de las 6 a.m. quien no tenía identificación y no podía hablar. La oficina luego logró identificar al menor y supo que era del área de Tulsa, Oklahoma.

Según el alguacil del condado Rogers, Gill manejó horas en Kansas abandonando a su nieto intencionalmente mientras ella iba a recoger a su esposos, quien estaba siendo liberado de una prisión de Kansas.

Se cree que el menor, que ahora permanece en custodia protectora, se quedó en el lugar de descanso la noche antes de ser encontrado.

Inicialmente, Gill les contó varias historias a los investigadores, pero finalmente confesó haberlo dejando en el área de descanso porque según ella sabía que alguien lo encontraría y le daría los servicios y atención que necesita.

De acuerdo a documentos del arresto, un vecino les dijo a los investigadores que Gill encerraba a su nieto en una habitación durante la noche mientras se iba a trabajar. Algo que los investigadores confirmaron al registrar la vivienda de la mujer.

Gill se encuentra actualmente en una cárcel del condado Rogers, Oklahoma con una fianza de $50,000 y en espera a una extradición a Greenwood para ser acusada formalmente.

