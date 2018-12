¿Dónde recoger la mercancía que compras en redes sociales?

(NOTICIAS YA).- Hay anuncios que indican que es un lugar seguro para hacer una transacción de compra venta que hizo por el internet. El uso de las redes sociales se ha vuelto muy común para realizar compras navideñas. En muchas ocasiones las personas involucradas en una compra venta quedan de verse en determinado sitio para recoger el dinero e intercambiar el producto en cuestión.

Estos anuncios están localizados en el departamento de policía, el departamento de bomberos localizada por la calle del mar y en anexo ayuntamiento ubicado por el loop 20

Es un lugar seguro donde hay cámaras en nuestra comandancia que están grabando las 24 horas así que pueden venir al intercambiar la mercancía junto con el dinero y no se tienen que preocupar que algo les va a pasar.

LEE: VIDEO: Consejos para realizar una compra segura por internet

El departamento de policía dice que no es común en la cuidad de Laredo reportar el robo de artículos pues cada mes se reportan aproximadamente dos casos.

Y es por eso que tiene las siguientes recomendaciones para la comunidad y así evitar que este tipo de crimen se haga frecuente

Es muy importante que si van a comprar algo en las redes sociales que compran local cara a cara no de una tercera persona o de alguien que no conocen no hagan el pago, si nunca lo han conocido nunca envíen dinero electrónicamente es mero que lo hagan en efectivo.