Hispano es arrestado por negarse a dar su ID al comprar medicina

(NOTICIAS YA).- Un hombre hispano del condado Pasco fue arrestado luego de que tras comprar unos medicamentos y unos cigarrillos en un Walgreens local, se rehusó a que le escanearan su ID y por eso la cajera decidió llamar a las autoridades. Ahora, el purtorriqueño Raul de Jesús de 48 años exige justica al ser arrestado sin razón alguna.

“Me arrestaron,no me leyeron mis derechos, me llevaron a la cárcel, y así mañana tengo que ir enfrente de un juez para que algiuen me diga si estoy bien o mal o meterme preso”, dijo de Jesús a Noticias Ya.

De Jesús dijo que fue arrestado en la farmacia ubicada en Dade City, donde debido a su condición médica, acude por lo menos una vez al mes desde hace casi dos años para comprar sus medicinas.

“Yo no tengo 18 años, tengo 48, yo le enseño el ID, pero rápido me dice que lo tiene que pasar por el escaner, yo le digo que prefiero que no, y que no quiero mi información en su computadora” dijo de Jesús. Sin embargo, aunque él sí le mostró su documento, la empleada llamó a las autoridades.

De Jesús decidió grabar con su celular el momento cuando llegaron las autoridades:

Como se puede ver en el video, el oficial del Departamento de Policía de Dade City lo arrestó con la acusación de entrada ilícita hacia una propiedad privada.

“Me dijo que no tenía permitido estar allí, pero es la farmacia mía, la farmacia dice ‘open to the public’, ¿cómo me van a arrestar por ‘traspassing’? yo esperé por la policía, no me fuí corriendo como un loco, para explicarle que esta es la ley, no quiero mi información en su computadora”.

De acuerdo con el abogado Daniel Pérez, la ley de la Florida permite que un consumidor demuestre que es mayor de edad sin necesidad de compartir su información personal con una tienda.

“La ley dice que tienes que chequear la edad, pero no dice que tiene que grabar la información personal, lo que tiene que comprobar la persona, por la ley es que en caso de cigarros o alcohol tenga la edad suficiente”.

En el Departamento de la Policía de Dade City, nadie quiso comentar el arresto, pero de ser declarado culpable en los próximos días, podríaa pasar hasta un año en prisión.

“Te ven como un hispano, un latino, y rápido dicen que estas personas no saben de la ley, pero yo sí se de la ley, si uno no conoce la ley, lo pierde todo”, añadió de Jesús a Noticias Ya.

