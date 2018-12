Niña se suicida en su casa por bullying racista en su escuela

(NOTICIAS YA).- Una niña afroamericana de 9 años se suicidó en su casa en Alabama luego de sufrir acoso escolar durante todo el año con burlas racistas, según afirma su familia.

McKenzie Adams, de 9 años, fue acosada por sus compañeros de clase por su color de piel. Las burlas la llevaron a quitarse la vida ahorcándose en su casa.

La madre de McKenzie, Jasmine Adams, le dijo a WIAT-TV que una amiga blanca de la familia la llevaba a la escuela todos los días y que la raza jugó un papel importante en la intimidación que sufrió por parte de otros estudiantes.

“Algunos de los matones estudiantes le decían: ‘¿Por qué viajas con gente blanca? Eres negra, eres fea. Deberías morir’”, aseguró Adams a la estación local.

McKenzie no soportó más lo que vivía diariamente en la escuela y la semana pasada se ahorcó en su casa, en Linden.

El cuerpo de la pequeña, que cursaba el cuarto grado, fue descubierto por su abuela.

McKenzie estudiaba en la Escuela Primaria U.S. Jones, en Demopolis, y se trasladó allí después de que su madre y abuela se quejaron ante la Junta de Educación del estado de que estaba siendo acosada en su anterior escuela primaria en Linden.

A pesar del cambio de escuela, el acoso escolar no cambió y McKenzie también sufrió bullying en la nueva primaria. La niña informó sobre la situación en varias ocasiones a sus maestros y al subdirector, asegura la familia, pero no ocurrió nada.

“Me dijo que esta niña en particular estaba escribiendo notas desagradables en clase. Era solo cosas que uno no creería que un niño de 9 años debería saber”, contó la madre con lágrimas en los ojos.

“Simplemente sentí que nuestra confianza estaba en ellos de que harían lo correcto. Y me parece que no fue que no se hizo”, fue lo que contó decepcionada del sistema escolar.

Alex Brasswell, el abogado de City Schools, dijo al mismo medio que el caso está bajo investigación.

“Estamos trabajando plenamente con el departamento de policía de Demopolis y Linden”, dijo Brasswell. “Están haciendo una investigación conjunta de estas acusaciones. Estamos cooperando plenamente y no puedo comentar sobre ninguno de los aspectos de la investigación hasta que concluyan”

El funeral de McKenzie se llevará a cabo la mañana del sábado en su escuela primaria en Demopolis, informa WIAT.

Jasmine recordó a su pequeña hija como una niña que amaba las matemáticas y deseaba ser científica. McKenzie gustaba de jugar con sus muñecas, andar en bicicleta y hacer videos divertidos con sus primos, quienes ya no la volverán a ver.