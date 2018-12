Se hacen pasar por voluntarios y roban regalos de Navidad para niños

(NOTICIAS YA).-La policía de Akron, en Ohio, está investigando y buscando rastro de los ladrones que se hicieron pasar por voluntarios y supuestamente robaron donaciones de una campaña de Toys for Tots en una iglesia de la ciudad.

Una empleada que trabajaba en First Faith Development, ubicada en 790 Easter Ave, dijo el lunes que un hombre y una mujer se inscribieron para ser voluntarios en la organización Toys for Tots.

La empleada empleado dijo que ella se enfrentó al hombre, quien admitió haber robado artículos de la unidad. La policía dijo que los juguetes no fueron devueltos.

“En este momento, tenemos más de 15,000 niños en el Condado de Summit y las áreas circundantes. Significa mucho, para algunos de los niños, esto es todo lo que tienen” dijo Traci Higgenbottom-Williams, directora del programa.

Williams dice que, en los veinte años que llevan realizando esta labor en la ciudad, esta es la primera vez que ocurre un incidente como este.

“Este es nuestro primer año que lo abrimos a voluntarios; Por lo general tenemos un pequeño personal que hace esto. Alrededor de las 10:40 de la noche, noté que algunas cosas habían desaparecido y no deberían haberse ido “.

Basado en el video de vigilancia mencionado en el informe de la policía, el dúo robó al menos $1,000 en juguetes en el transcurso de más de una hora.

“Me hace llorar. Porque este proceso simplemente no comienza en diciembre. Comienzo en enero para asegurarme de que los niños obtengan lo mejor. No les doy nada que no les daría a mis hijos cuando eran pequeños. Así que cuando les quitas, me duele. Me hace enojar”, dijo Williams.

No se han realizado arrestos, según el informe policial.